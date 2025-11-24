挨酸「選舉佛系」吳怡農嗆綠操盤手輸大罷免
民進黨唯一登記參選台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農，針對被部分綠營人士批評選舉打法「佛系」一事做出回應。吳怡農在24日直言，若黨內操盤手真有這麼厲害，民進黨在大罷免就不會遭遇挫敗。同時，台北市長選戰已見端倪，民進黨陣營已開始將現任市長蔣萬安與國民黨主席鄭麗文連結，在選區掛出「投蔣等於投鄭麗文」的看板，引發藍營強烈反彈，批評綠營造謠速度比查共諜案還快。
吳怡農對黨內批評者直言不諱地表示，如果這些名嘴們真的這麼會選舉，大罷免就不會有這樣的結果。他分析民進黨在大罷免失敗的原因，認為是民進黨與民意脫節。吳怡農強調，雖然催出了6成投票率，但最終不同意票大於同意票，這表示民進黨沒有爭取到社會的支持，這是最現實的情況。
吳怡農會開嗆黨內人士，也與他近期宣布參選2026年台北市長有關。自2023年與國民黨的王鴻薇在立委補選中落敗後，他至今仍被黨內人士貼上「佛系選舉」的標籤。而在另一方面，尋求連任的台北市長蔣萬安也被綠營貼上負面標籤。
民進黨議員洪健益在選區掛上看板，將蔣萬安和國民黨主席鄭麗文並列，標語寫著「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」。洪健益表示，如果蔣萬安不表態認為鄭麗文是錯的，他會持續告訴台北市民以及全國民眾，投給蔣萬安就等於投給鄭麗文。
對此，國民黨台北市議員柳采葳反擊指出，按照這種邏輯，投給洪健益就是投給一個愛養共諜、包庇間諜案、還把國安當兒戲的民進黨。她批評綠營貼看板的速度比破案還快，造謠的力量比查共諜案還要更勤快。
綠營雖再次端出「抗中保台牌」，但分析認為，在地方選舉中，這樣的策略效果可能有限。
更多 TVBS 報導
「將官盃」體能戰技賽 陸軍高階幹部跑3千公尺、手槍射擊秀戰力
「班長」去哪了？ 三軍大缺下士 編現比於六成徘徊
綠議員掛「投蔣萬安就是投鄭麗文」看板！一票網狠酸：沒別招
賴清德稱「有錢有閒看演唱會」 藍青年嗆綠惠帝：何不食肉糜翻版
其他人也在看
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。中天新聞網 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 9 小時前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
中國海上軍事動作頻頻 演訓時間加碼再加碼 小泉視察西南諸島防衛據點 持續強化列島防衛 明槍易躲暗箭難防？！ 北京資助「琉球學」操作主權輿論｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。 在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化
高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化EBC東森新聞 ・ 2 小時前
芳心暗許1／白定2026春天攤牌大限 鄭麗文黨職藏心機不甩最後通牒令
11月19日在新北新莊凱悅嘉軒酒店國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首次會晤禮尚往來，在各自論述主體性之餘，都花了大篇幅時間批評執政當局，但遲未觸及2026百里侯選戰實質規則。消息人士則看門道直言，早在鄭麗文的人事布局中，便已是對2026選戰表態，接下來與民眾黨互動...CTWANT ・ 17 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 19 小時前
高市早苗「衣Q學」受矚！ 坦言花數小時挑G20服裝｜#鏡新聞
日中兩國外交風波越演越烈，但日本首相高市早苗，民調卻持續攀升，日本也再度成為國際焦點，而原因之一，除了高市早苗的外交手腕，一部分也和她的衣著有關。高市早苗這次出發南非參加G20會議，行前她就發文表示，因為曾有議員提醒她，國家門面不能穿得太寒酸，她因此花了好幾個小時挑衣服，甚至考慮要買一套，能替外交加分的戰袍。鏡新聞 ・ 5 小時前
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 1 天前
議員藍白合未定！ 松信藍營提N+2或+3影響民眾黨
台北市 / 綜合報導 台北市松信選區在明年2026有三席議員缺額，國民黨台北市黨部主委戴錫欽將要在原有席次預計再增加兩到三人。對此，民眾黨立院黨團主任陳智涵表示，我們一區一名沒有超額，反而是國民黨自己要想清楚。對此，前國民黨發言人李明璇則喊話黨，要保留合作空間。另外同樣選區中，民進黨議員洪健益掛看板，上頭寫著投給蔣萬安就是投給鄭麗文，蔣萬安則低調避談。 公寓大樓外大大的看板足足橫跨三層樓，看看上頭寫著，投給蔣萬安就是投給鄭麗文，這看板張貼的地段就在台北市信義區松仁路，貼這面看板的正是民進黨議員洪健益，台北市議員(民)洪健益說：「因為鄭麗文擔任黨主席以來，一直走向集統的立場，當然台北市的大家長，應該要立即跳出來馬上說明。」記者VS.台北市長蔣萬安說：「市長有看板說票投蔣萬安就是票投鄭麗文(謝謝)。」面對這敏感話題蔣萬安低調避談，但蔣萬安除了要拚連任，還有一大課題就是議員小雞們如何藍白合，其中貼看板的松山信義區，2022年當選9席議員，國民黨5席民進黨4席，其中藍營王鴻薇徐巧芯當選立委綠營許家蓓因病離世，議員空出三席要怎麼提名，國民黨台北市黨部主委戴錫欽，打算在原有席次下，再提兩席到3席新人，以目前包括包含台北市議會吳志剛辦公室主任滿志剛，松山區富錦里里長李煥中，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，前國民黨前發言人楊智伃與李明璇都打算參戰，民眾黨副祕書長許甫也磨刀霍霍，但藍白要怎麼合作都還很難說。立法院民眾黨團主任陳智菡說：「一區只有一個，所以我們完全沒有排擠到國民黨的空間，反而是國民黨要自己想清楚，如果你們要超額提名的話，排擠掉的是國民黨自己的選票。」台北市松山信義區議員擬參選人(國)李明璇說：「外界的擔心我覺得不需要想太多，我也會跟市黨部密切的溝通，以比較保守務實的方式來提名，保留與民眾黨合作的空間。」先前戴錫欽才說需要的話蔣萬安可以幫民眾黨站台，但還沒開始站台，兩黨就先在議員提名人數上為未來的藍白合埋下變數。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前