挨酸「選舉佛系」吳怡農嗆綠操盤手輸大罷免

（圖／TVBS）

民進黨唯一登記參選台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農，針對被部分綠營人士批評選舉打法「佛系」一事做出回應。吳怡農在24日直言，若黨內操盤手真有這麼厲害，民進黨在大罷免就不會遭遇挫敗。同時，台北市長選戰已見端倪，民進黨陣營已開始將現任市長蔣萬安與國民黨主席鄭麗文連結，在選區掛出「投蔣等於投鄭麗文」的看板，引發藍營強烈反彈，批評綠營造謠速度比查共諜案還快。

（圖／TVBS）

吳怡農對黨內批評者直言不諱地表示，如果這些名嘴們真的這麼會選舉，大罷免就不會有這樣的結果。他分析民進黨在大罷免失敗的原因，認為是民進黨與民意脫節。吳怡農強調，雖然催出了6成投票率，但最終不同意票大於同意票，這表示民進黨沒有爭取到社會的支持，這是最現實的情況。

吳怡農會開嗆黨內人士，也與他近期宣布參選2026年台北市長有關。自2023年與國民黨的王鴻薇在立委補選中落敗後，他至今仍被黨內人士貼上「佛系選舉」的標籤。而在另一方面，尋求連任的台北市長蔣萬安也被綠營貼上負面標籤。

民進黨議員洪健益在選區掛上看板，將蔣萬安和國民黨主席鄭麗文並列，標語寫著「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」。洪健益表示，如果蔣萬安不表態認為鄭麗文是錯的，他會持續告訴台北市民以及全國民眾，投給蔣萬安就等於投給鄭麗文。

對此，國民黨台北市議員柳采葳反擊指出，按照這種邏輯，投給洪健益就是投給一個愛養共諜、包庇間諜案、還把國安當兒戲的民進黨。她批評綠營貼看板的速度比破案還快，造謠的力量比查共諜案還要更勤快。

綠營雖再次端出「抗中保台牌」，但分析認為，在地方選舉中，這樣的策略效果可能有限。

