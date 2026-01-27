挪公款匯妻帳戶、付服務處水電！市議員黃紹庭詐領1455萬助理費 二審仍獲緩刑

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，高雄地檢署查出，他自2014年起擔任3屆市議員期間，合計詐領助理補助費1455萬餘元。一審依貪污等罪判處有期徒刑2年、緩刑5年。高等法院高雄分院今（27）日二審宣判，維持一審刑度與緩刑，但要求支付公庫金額由150萬元提高至200萬元，並加判7堂法治教育課程。

高雄市國民黨議員黃紹庭詐領助理費1455萬，二審維持緩刑。（圖／黃紹庭臉書）

雄檢調查指出，黃紹庭自2014年12月25日起擔任高雄市議會第2、3、4屆議員期間，透過申報人頭助理、低薪高報等方式，向高雄市議會詐領助理補助費，並按月將3至4萬元公款匯入長期居住美國的妻子帳戶，另以助理費支應服務處水電費，藉此製造金流斷點、規避查核。

廣告 廣告

前年9月26日，雄檢發動搜索，不料黃紹庭當天清晨搭機前往中國廈門，隔天自拍影片澄清後失聯，直到9月29日下午才返台；檢方複訊後聲押獲准。

高雄地院合議庭去年6月底審理認定，黃紹庭利用議員職務身分，長期指示同案被告以人頭助理、低薪高報方式詐領補助費，犯罪期間長、金額龐大。不過，法院也考量其犯後坦承犯行、主動繳回犯罪所得等情狀，依公務員共同犯利用職務機會詐取財物等罪，分別判處有期徒刑1年10個月、褫奪公權3年，合併應執行有期徒刑2年，並宣告緩刑5年；同時須提供240小時義務勞務，並向公庫支付150萬元。

一審判決後，檢方認為緩刑量刑過輕提起上訴。高等法院高雄分院二審審結，認定維持原判，但認為應加重經濟處分，將支付公庫金額提高至200萬元，並另要求參加7場法治教育課程，以資警惕。

更多FTNN新聞網報導

高虹安涉詐助理費46萬判7年4月 二審今10時宣判

假藉理療活活打死女信徒！台中邪教6幹部二審逆轉 無罪改判7年徒刑

辜仲諒拚解禁落空 高院延長限制出境、科技監控8月

