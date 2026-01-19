挪威不給諾貝爾和平獎！川普欲搶格陵蘭氣喊：我也不用純粹考慮和平

挪威首相史托爾（Jonas Gahr Stoere）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）近日將其試圖占領丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）的行動，與自己未能獲得諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）一事相互連結，並表示他已不再「單純只從和平的角度思考」，因為圍繞這座世界最大島嶼的爭議，可能重新引爆美國與歐洲之間的貿易戰。

據《路透社》報導，挪威政府於19日發布資訊稱，川普18日在發送給挪威首相史托爾（Jonas Gahr Stoere）的短信中放話：「鑑於貴國決定不授予我諾貝爾和平獎，儘管我阻止了8場以上的戰爭，因此我不再覺得有義務純粹地考慮和平，當然和平將永遠是首要的，但現在我可以考慮什麼對美國是好的、合適的。」

川普也在短訊中重申了他的指控，即丹麥無法保護格陵蘭島免受俄羅斯或中國的侵害，「……他們憑什麼擁有『所有權』？除非我們完全控制格陵蘭島，否則世界不會安全。」

對此，川普在接受《NBC News》專訪時，拒絕回答是否會動用武力奪取格陵蘭，但他重申，若無法達成協議，將對歐洲國家祭出關稅措施。

川普近期加大施壓力道，試圖從同為北約成員國的丹麥手中奪取格陵蘭的主權，此舉促使歐盟（EU）開始評估是否採取反制行動。

這場爭端可能動搖數十年來支撐西方安全架構的北約（NATO）同盟，而該軍事同盟本已因俄烏戰爭以及川普要求盟友提高國防支出，而面臨嚴峻考驗。

川普的威脅也讓歐洲產業界深感不安，並在金融市場引發震盪。投資人擔憂，2025年貿易戰時期的高度波動恐將重演，而那場貿易戰直到去年年中雙方達成關稅協議後才逐步緩和。

對此，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在臉書發文表示，該領土應被允許決定自己的命運，「我們不會容許自己被施壓。我們堅持對話、尊重，以及國際法。」

丹麥軍方則告訴《路透社》，丹麥士兵將於19日抵達格陵蘭西部的康埃盧蘇阿克（Kangerlussuaq），參與名為「Operation Arctic Endurance」的軍事演習。

挪威首相史托爾也表示，他將調整行程，於21日與22日出席在瑞士達沃斯（Davos）舉行的「世界經濟論壇」（World Economic Forum），屆時將與川普預定出席的時間重疊。不過，挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）表示，挪威不會改變其在格陵蘭議題上的立場。

德國總理弗里梅爾茨（Friedrich Merz）則透露，自己將嘗試於21日與川普會面，並強調沒有人希望發生貿易爭端，但「如果我們面臨的是不合理的關稅，那麼我們有能力做出回應。」

然而，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）卻威脅，歐洲各國若進行報復將是「非常不明智的」。他在達沃斯向記者稱：「認為川普總統是因為諾貝爾和平獎才採取這些行動，完全是無稽之談。總統是將格陵蘭視為對美國而言極具戰略價值的資產。」

與此同時，歐盟領導人也將於22日在布魯塞爾（Brussels）舉行緊急高峰會，討論可能的應對選項。其中1個方案，是對價值930億歐元的美國進口商品加徵關稅，該措施在為期6個月的暫停期結束後，可能於2月6日自動生效。

另1個選項則是「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI），該機制至今尚未啟用，可能限制美國企業參與公共標案、投資或銀行業務，或對服務貿易設限，而在數位服務等領域，美國對歐盟仍享有貿易順差。

歐盟表示，仍持續「在各個層級」與美國進行接觸，但也強調，啟用反脅迫工具並未被排除在選項之外。英國首相施凱爾（Keir Starmer）呼籲盟友之間保持冷靜對話，並表示他不認為川普正在考慮動用軍事手段奪取格陵蘭。

俄羅斯則拒絕評論美國對格陵蘭的企圖究竟是好是壞，但表示，若川普真的成功掌控該島，「很難不同意專家的看法」，即他將「名留世界歷史。」

