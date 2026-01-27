挪威主導研究證實 核能動力船舶具可行性

根據英國航運相關網站表示，一項由挪威主導的研究計畫指出，核能動力船舶在技術上已具備可行性，未來可望成為提升航運效率、可靠性與環境永續表現的重要解決方案。該研究為「商船核推進研究計畫第二期」（NuProShip II），由挪威研究委員會進行資助執行。

NuProShip II研究顯示，核能動力動態定位（DP）船舶在現有技術條件下可實際實現，並評估核反應爐於航運產業中，對營運效率、系統穩定性與減碳目標貢獻潛力。參與單位指出，透過核能推進，船舶可在長時間運作下維持高可靠度，同時大幅降低溫室氣體排放。

造船集團VARD近期已完成一款核能施工船的概念設計，該設計以既有船型為基礎，研究將氦氣冷卻核反應爐作為主要動力來源可行性，並就船舶配置、安全設計及整體系統效能進行全面評估。

此一案例研究由VardDesign主導，並與DNV、Emerald Nuclear、Vard Electro、離岸船東Island Offshore，及挪威科技大學（NTNU）密切合作。VARD指出，研究在假設條件與供應商數據都經驗證前提下，確認核能動力DP船舶可行，且其設計符合DP二級動力系統所需高度備援標準，也具備進一步升級至DP三級的潛力，有助提升作業安全與可靠性。

研究同時探討多項創新能源方案，包括超臨界二氧化碳渦輪機與熱能電池系統，為未來長時間、低排放航運作業提供更多可能。研究團隊也指出，若要推動商用核能船舶，仍需建立現代化法規架構、累積更多產業實務經驗，並重視社會接受度與環境責任。

Vard Design研究顯示，NuProShip II證明核能動力船舶不再只是概念，而是可實現的技術方案，為更安全、高效且具環境責任的航運未來奠定基礎，而Island Offshore等專業船東參與，顯示市場對此項技術已展現實質興趣。

該計畫預計於今年完成，後續將由挪威科技大學主導的「永續應用與產業化核能技術研究中心」（SFI SAINT）接續推動，VARD為主要合作夥伴之一。該中心已獲挪威研究委員會核定約九千六百萬挪威克朗經費支持，產業界另提供約二億挪威克朗實物資源，研究期程為期八年。