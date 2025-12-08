挪威增購2艘212CD潛艦 嚇阻俄擴張威脅

記者丘學陞／綜合報導

挪威政府宣布將增購2艘212CD潛艦，擴大新世代水下兵力規模，以有效防衛挪威周邊的北海等海域，並嚇阻俄羅斯擴張威脅。

《國防新聞》報導，挪威政府5日向國會提交計畫，額外撥款460億挪威克朗（約新臺幣1417.7億元）增購2艘212CD潛艦，將使挪威未來的212CD潛艦數量增至6艘。

212CD潛艦為挪威與德國合作研發，並由德國「蒂森克虜伯海事系統」（TKMS）承造，其改良自212A潛艦，潛航排水量約2800噸、最大航速20節（約時速37公里），擁有多達8具魚雷管，能發射多種潛用武器，還預計配備絕氣推進系統（AIP）、鋰電池等先進技術，提升潛航時間與靜音性能，結合獨特的傾角艦體設計，可降低被主動聲納探測機率。

挪威國防部說，先前向TKMS採購的4艘212CD潛艦，首批2艘已在建造中，首艦預計2029年交付。由於原物料成本增加、匯率影響，以及投資德國建立第2條生產線，加上擬為212CD換裝更先進武器系統，導致本次軍購預算大幅增加。但挪威國防部強調，這都是確保國家安全的必要投資。

挪威增購2艘212CD潛艦，提升水下防衛戰力。圖為想像圖。（取自TKMS網站）

挪威為提升交艦速度，已投資設立新產線。圖為212CD潛艦想像圖。（取自TKMS網站）