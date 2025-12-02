挪威引進M3浮門橋車 北約使用第6國

記者廖子杰／綜合報導

挪威國防部與通用動力歐洲陸地系統公司（GDELS）1日正式簽署合約，採購全新M3浮門橋車，藉此強化地面部隊機動性，以及與北約盟邦作業互通性和聯戰能力。

GDELS新聞稿指出，挪威國防物資局（FMA）跟進同為「北歐防務合作」組織成員國的瑞典和丹麥，採購未公開數量的M3浮門橋車，以進一步提升挪軍通過水體障礙的機動能力，也使挪威成為第6個採用M3浮門橋車的北約國家，將提高北約北翼盟邦作業互通性。

廣告 廣告

軍聞網站「Army Recognition」報導，擁有優異機動性且高度自動化的M3浮門橋車，具備最高80公里陸上時速，僅需2員即可在10分鐘內搭建100公尺的浮橋，且能乘載包含主戰車在內的各款車輛；亦可將多輛M3連結，延伸橋梁長度，或依靠自身動力充當渡輪。

英國與德國10月也透過歐洲「聯合軍備合作組織」（OCCAR），簽署名為「廣泛渡河計畫」（Wide Wet Gap Crossing Programme）的協議，共同採購新一代M3浮門橋車，凸顯北約藉由提升機動載具現代化，確保盟邦部隊跨越複雜地障的作業互通能力，應對當前快速變化的潛在安全挑戰。