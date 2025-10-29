挪威揭陸製電動巴士安全漏洞 恐遭遠端控制
記者賴韋廷／綜合報導
挪威首都奧斯陸的公共運輸業者28日指出，經測試後發現，中國大陸企業製造的電動巴士存在安全漏洞，可由製造商或駭客遠端控制；挪威當局已開始評估相關車輛存在的風險。
報導指出，挪威公共運輸業者Ruter今年夏季對2輛電動巴士進行測試，評估車輛網路安全風險，其中1輛是荷蘭VDL集團生產，另1輛則是陸企「宇通客車」生產。
結果發現，「宇通客車」能透過車上的SIM卡，遠端存取每輛巴士的軟體更新、診斷系統與電池控制系統等，若製造商或駭客入侵系統，即可遠端操縱車輛，干擾其運作。至於荷蘭VDL集團製造的車輛，則無此問題。
目前Ruter正在開發一套數位防火牆系統，以防範網攻問題；該公司旗下有大約300輛陸製電動巴士。Ruter已將相關報告提交給挪威交通部與通訊部，挪威交通部長納加德表示，將全面評估使用來自「未建立安全合作關係國家」的巴士所帶來的風險。
挪威運輸業者指出，陸製電動巴士存在嚴重安全漏洞。圖為挪威街頭的電動巴士。 （達志影像／路透社資料照片）
挪威揭中國製電動巴士安全漏洞 恐遭遠端控制
（中央社奧斯陸28日綜合外電報導）挪威首都奧斯陸（Oslo）的公共運輸業者今天指出，部分來自中國的電動巴士存在嚴重缺陷，即其軟體可能讓製造商或惡意人士遠端控制車輛。
