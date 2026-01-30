挪威斥資607億 採購K239多管火箭系統

記者施欣妤、廖子杰／綜合報導

挪威29日宣布斥資190億挪威克朗（約新臺幣607億元），向南韓韓華公司採購K239多管火箭系統，作為新一代長程精確打擊系統，成為挪威陸軍歷來最大規模投資。

挪威國防部長山特維克指出，經審慎評估，K239「天橆」（音同「無」）多管火箭系統在性能、交期、成本、裝備整合效率等項目，完全滿足挪軍需求，因此決定採購16套發射器、3種射程（最遠500公里）彈藥，以及培訓和後勤支援項目。

根據挪威新聞稿，韓華預計2028至2029年交付發射系統與訓練設備，2030至2031年交付飛彈與彈藥等，目標是讓挪軍在4年內具備作戰能力。此舉將填補挪威將M270多管火箭發射車援助烏克蘭後的庫存缺口。

挪威2024年11月啟動長程精確打擊系統標案，除了韓華外，還有德法合組的KNDS、瑞典紳寶與美國洛馬等公司參與，最終由韓華出線。

韓華先前已與波蘭國防工業WB集團簽署協議，在該國設置K239波蘭版本「龍蝦-K」多管火箭系統的生產線，將有助向挪威等歐洲用戶供貨。

K239自2015年起進入南韓陸軍服役，以8輪卡車為載臺，裝備2組多管火箭彈箱，可發射不同口徑的火箭、飛彈接戰，具備良好火力、機動性與作戰彈性。南韓、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、波蘭以及愛沙尼亞等國，均已陸續接裝或簽署採購合約。

性能優異的K239系統，將有助提升挪軍遠程精確打擊能量。圖為南韓陸軍K239。（取自南韓國防部網站）