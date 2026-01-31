挪威王儲妃之子涉性侵、毒品等多案近日受審 最高恐判16年徒刑

挪威王室遭遇史上最大醜聞，王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit）之子馬瑞斯博格霍伊比（Marius Borg Hoiby）被控侵犯4名女性，並犯有毒品和人身攻擊罪，於當地時間27日受審，最高恐判16年徒刑。

王儲妃梅特瑪麗特之子 馬瑞斯博格霍伊比。（圖／美聯社）

據法新社報導，現年29歲的馬瑞斯博格霍伊比是梅特瑪麗特在嫁給王儲哈康之前與前夫所生的兒子，他被控共計38項罪名，其中一些罪名可追溯至2018年。如果奧斯陸地方法院認定他有罪，他將面臨最高16年的監禁。審判預計將持續到3月19日，屆時恐將吸引媒體的嚴密關注。

廣告 廣告

挪威王室歷史學家兼專家伊薩克森告訴法新社：「就挪威王室而言，這無疑是其120年歷史上最大的醜聞。雖然也曾經發生過關於配偶的選擇、宮殿翻修等等的爭議，但從未發生過涉及刑事犯罪的真正醜聞，更別說這麼多了。」

馬瑞斯博格霍伊比最嚴重的指控是4起強暴案以及對多名前女友的身心虐待。到目前為止，他只承認了一些較輕的指控。

他的辯護律師事務所表示，「霍伊比打算在法庭上陳述他的說法」。

馬瑞斯博格霍伊比身材高挑，金髮碧眼，梳著油頭，戴著耳環、戒指和紋身，一副「壞男孩」的模樣。他於2024年8月4日被捕，涉嫌在前一天晚上毆打女友。幾天後，他承認自己是在「爭吵後，在酒精和可卡因的影響下」才犯案，並聲稱自己患有精神疾病，而且長期以來一直掙扎於藥物濫用。

沒想到在調查後，又揭露了一系列其他涉嫌犯罪行為，包括侵犯4名熟睡或醉酒昏迷的女性，其中一些過程還被他拍攝下來。

據稱，這4起案件分別發生在2018年、2023年和2024年，其中最後一起甚至發生在警方開始調查後。

上週，警方宣布對他提出6項新的指控，其中包括2020年的一項「嚴重毒品犯罪」，他當時運輸了3.5公斤大麻，且未支付任何報酬。他已承認犯下此罪。

馬瑞斯博格霍伊比沒有王室頭銜、沒有官方職務，也沒有職業。他的經濟來源是王儲夫婦。此案也令王室深感尷尬，尤其是梅特瑪麗特，在母親和未來王后的雙重角色之間左右為難。

哈康王儲週三發表聲明稱，他和王妃都不打算出席庭審。

哈康王儲在聲明中表示，「我們與所有受此案影響的人同在。這起案件對當事人、他們的家人以及所有關心他們的人都造成了影響。我們理解這對你們中的許多人來說都是一段艱難的時期，我們深表同情。與此同時，令人欣慰的是，我們生活在一個法治國家。我相信，負責監督審判程序的人員將確保審判以盡可能有序、妥善和公正的方式進行。」該聲明由挪威王室發布，並以英文形式分享。

檢察官表示，最嚴重的罪行最高可判處10年監禁，如果法院認定他犯下多項罪名，最高刑期可達16年。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

川普稱華許「確實想降息」 Fed傳聲筒曝挑戰

美媒爆川普最快周日攻伊朗 對領導層進行「斬首式」打擊

今晨最新！貴金屬市場湧現拋售潮 金價重挫12%銀價暴跌逾31%