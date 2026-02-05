挪威王儲妃往來淫魔、長子涉迷姦挨告！重創王室形象 4成民眾喊廢

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

挪威王儲妃梅特瑪莉特（Mette-Marit）29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）因涉嫌性侵與暴力，今（5）日開庭受審，強調手機內的影片並非性侵證據。又因梅特瑪莉特與美國已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有密切往來，母子二人所為重創王室形象，近半數挪威民眾認為，她已不適任未來王后。

挪威王儲妃梅特瑪莉特（左）與長子柏格荷伊比（右）身陷醜聞，母子二人重創王室形象（圖／美聯社）

柏格荷伊比面臨包括性侵、暴力在內共38項指控。他今日在法庭上受審時崩潰表示：「大家都知道我是『媽咪』的兒子，這讓我產生極度的渴望與空虛。」他自述從3歲起就生活在鎂光燈與騷擾中，龐大壓力讓他長期依賴酒精、藥物與性。針對檢方指控他在2018年於王儲住所地下室，迷姦一名女子並拍攝影片，柏格荷伊比堅決否認，強調兩人關係合意且正常。

不只兒子深陷官司，梅特瑪莉特自身操守也面臨質疑。針對與億萬富豪艾普斯坦往來頻繁的指控，梅特瑪莉特雖透過聲明致歉並承認錯誤，但仍無法平息民憤。當地媒體《每日雜誌報》調查指出，高達92%的受訪民眾知悉此醜聞，且其中有76%的人因此對她完全失去信任。

挪威王室的支持度在「繼子性侵」與「淫魔富豪」雙重打擊下，跌落至61%，為近年新低。根據挪威媒體的民調顯示，有44%的受訪者直言，梅特瑪莉特已不適任未來王后，僅剩33%的人持支持態度。政治編輯赫勒（Lars Helle）指出，「尊重與信任」是王室立足之本，梅特瑪莉特目前的聲譽嚴重受損，即便未來依法即位，恐怕也難以獲得人民認同。

