挪威王儲妃母子爆雙醜聞 重創王室形象

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基3日專電）挪威王室陷入空前信任危機，王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的長子今天因性侵等38項罪名受審，開庭前夕再涉新案被捕；美國司法部日前公開的艾普斯坦檔案揭露梅特瑪莉與這名已故性犯罪富豪往來密切。母子二人同爆醜聞，重創皇家形象。

王儲妃29歲的長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）今天於奧斯陸地方法院開庭受審，涉及多達38項罪名，包括4起性侵、對前女友施暴、運輸3.5公斤大麻、死亡恐嚇等。

廣告 廣告

據「世道報」（VG）披露，他在2月1日晚間再度被捕，涉嫌襲擊女性、持刀威脅及違反保護令，檢方為防再犯，所以將他拘留4週。審判預計持續至3月中旬，若罪名全部成立，最重恐判16年監禁。

柏格荷伊比是梅特瑪莉與前男友所生，雖無王室頭銜，但自4歲起即在王室環境中成長。他去年8月4日首次被捕，當晚他在奧斯陸的公寓中，於酒精與古柯鹼影響下毆打女友，受害者事後送醫治療。

他事後承認這起襲擊事件，但否認其他大部分指控。警方其後接獲更多投訴，共有4名女性指控曾遭他施暴或性侵，時間橫跨2018年至去年11月。據「挪威晚郵報」（Aftenposten）報導，受害者包括其前女友，其中兩人更長期遭受家暴，另有女性指控在無意識狀態下遭他性侵。

美國司法部於1月30日公開多達300多萬頁的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件檔案。據挪威國家廣播電台（NRK）報導，梅特瑪莉的名字在檔案中出現超過千次，顯示她在2011年至2014年間與艾普斯坦往來頻繁。

兩人曾透過電子郵件討論購物、文學等話題。艾普斯坦甚至曾告知她在巴黎獵豔把妹的過程，她則回應建議「斯堪地那維亞女孩」更為合適。檔案亦顯示，她曾於2013年在艾普斯坦位於美國佛羅里達州棕櫚灘的豪宅住宿4天。

梅特瑪莉1月31日發表聲明，坦承自己判斷失誤。她表示：「我必須為沒有更仔細調查艾普斯坦的背景和識人不清負責。」她同時對艾普斯坦虐待行為的受害者表達「深切同情與支持」。

根據已公開的證據，梅特瑪莉是在艾普斯坦2008年因涉及未成年人的性犯罪被判刑且服刑後才認識他。她在2011年曾寫信給艾普斯坦稱「我Google過你，看起來不太妙」，卻仍與艾普斯坦保持往來長達3年。

挪威王室曾在2019年聲稱她與艾普斯坦很早就沒有聯繫，如今檔案證實雙方往來持續至2014年，引發對王室說謊的質疑。挪威總理史托爾（Jonas Gahr Støre）向 NRK 記者表示，王儲妃確實行為失當。反對黨進步黨副黨魁利米（Hans Andreas Limi）則直言，王儲妃似乎「誤導」了挪威民眾，要求她作出完整說明。

雙重醜聞同一個週末接連爆發，對挪威君主制造成罕見衝擊。據NRK報導，王室評論家史坦赫勒（Harald Stanghelle）直言「這非常不幸」，認為此事「不僅僅是判斷力不足和令人尷尬」；紅十字會等多個由梅特瑪莉代言的組織，目前正開會討論是否應繼續請她代言。挪威王室原本在民間享有極高聲望，但過去一年來接連爆發醜聞，公信力正面臨嚴峻考驗。（編輯：韋樞）1150203