挪威王儲妃與艾普斯坦調情稱巴黎「適合通姦」 長子涉性侵案重創王室形象
挪威王儲妃梅特瑪莉的長子霍伊比因為涉嫌攻擊而被警方逮捕，距離他在奧斯陸就38項指控受審僅剩幾天，指控包括對4名女性的性侵。霍伊比已被羈押4週，對他的最新指控涉及持刀威脅和違反限制令，且有再犯風險。此案是挪威王室近期再度爆出的醜聞，也引發社會關注王儲妃梅特瑪莉過去與已故性「淫魔富豪」艾普斯坦通信的爭議。
英國廣播公司（BBC）報導，挪威王儲妃梅特瑪莉（Crown Princess Mette-Marit）的29歲長子霍伊比（Marius Borg Høiby）先前因涉嫌攻擊而被警方逮捕，距離他在奧斯陸於3日就38項指控受審僅剩數日。
警方表示，霍伊比已被羈押4週，對他最新的指控涉及持刀威脅和違反限制令，且存在再犯風險。這是自2024年8月以來，他第4次遭警方拘留。他當時被指控攻擊1名與他交往的女性。霍伊比否認最嚴重的指控，但承認部分較輕微的罪名。
梅特瑪莉回覆巴黎「適合通姦」
此事是挪威王室近期再度爆出的醜聞。先前，挪威社會正在消化王儲妃梅特瑪莉曾在2011年至2014年間，與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）通信3年的消息。梅特瑪莉承認當時「判斷不當」，並對艾普斯坦所犯的虐待行為受害者表達「深切同情與聲援」，稱她與艾普斯坦的接觸「讓人尷尬」。
根據美國司法部上週公布的新1批文件中，王儲妃梅特瑪莉被提及近千次，她與艾普斯坦的信件往來相當熱情且直白，包括稱讚艾普斯坦「非常有魅力」，還形容巴黎「很適合偷情」。
據報，梅特瑪莉還曾在艾普斯坦位於佛羅里達的豪宅住宿4晚，雖然當時艾普斯坦不在家。梅特瑪莉也曾詢問艾普斯坦，身為母親是否「不妥」向15歲兒子展示1張兩名裸女抱衝浪板的壁紙。
最新文件顯示，梅特瑪麗在2011年至2014年間與艾普斯坦互通數十封電子郵件。雖然她聲稱對其犯罪背景「認知不足」，但文件紀錄打臉了這項說法：她早在2011年就曾寫信告訴對方「我Googled了你，看起來不太妙」，顯示她早已知情卻選擇無視。
曝光的郵件顯示，除了詢問是否適合用「兩個裸女拿著衝浪板」的照片當作 15歲兒子的桌布外，雙方還大聊艾普斯坦的巴黎獵豔行程，王儲妃甚至回覆稱巴黎是「適合通姦」（good for adultery）的地方，並多次親暱稱呼對方為「甜心」。
對王妃行為批評在政治上相當罕見
對此，挪威總理史托爾（Jonas Gahr Støre）表示，他同意她「判斷不當」的說法，雖未多加評論，但對王妃行為的隱性批評在挪威政治上相當罕見。挪威輿論開始質疑她未能認識到與艾普斯坦保持聯繫的危險性，以及她使用官方王室郵箱通信時，顧問角色的缺失。
挪威TV2歷史學家兼王室記者舒爾斯魯德-漢森（Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen）指出：「看起來沒有人在思考。顧問在哪裡？王室與外交部在哪裡？」他認為，君主已試圖將自己與即將到來的庭審保持距離，理由是王妃之子是私人身份，但對梅特瑪麗而言情況不同：「她從不是私人公民，身為王妃，她的私生活或官方行為都會反映到挪威。」
霍伊比涉嫌強姦、運輸毒品等38項罪名
梅特瑪莉是挪威未來的王后，並擔任多個組織的贊助人，包括紅十字會。她同時患有肺纖維化，醫生正準備將她列入肺移植名單。
梅特瑪莉結婚時是平民，她的兒子當時已4歲。雖然霍伊比並非王室成員，但仍是王儲哈康的繼子。霍伊比面臨的指控包括強姦、虐待、違反限制令、運輸3.5公斤大麻及超速等。
霍伊比在2024年首次被捕時曾表示自己患有多種精神疾病，並有藥物濫用問題。此後他僅被羈押一週，因此警方要求在審判初期長期羈押，顯示立場轉變。奧斯陸地方法院表示，經審查同意警方請求，以防止其重複犯罪。王室方面試圖與庭審保持距離，上週，王儲哈康向案中女性及其家屬發表聲明，表示：「對你們許多人來說，這段時間非常困難，我們表示同情。」
