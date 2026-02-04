挪威王儲妃長子出庭否認指控 連番醜聞王室形象蒙陰影

（中央社奧斯陸3日綜合外電報導）挪威王儲妃的長子柏格荷伊比今天在奧斯陸地方法院出庭，面對包括性侵罪等多項指控，他否認犯行。這一連串負面醜聞，已使挪威王室形象蒙上陰影。

美聯社報導，29歲的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）與前伴侶所生的長子，為王儲哈康（Haakon）的繼子，柏格荷伊比無王室頭銜，也無正式職責。

今天開庭時，柏格荷伊比戴著眼鏡，身穿棕色毛衣及米色長褲，低聲應答，不時與辯護律師輕聲交談。當檢察官亨里克斯博（Sturla Henriksbø）在法庭上宣讀38項指控並詢問認罪與否時，他針對最嚴重的4項性侵罪及其他重大指控皆答以「不認罪」。

其他指控還包括，對一名前伴侶施以肢體虐待、對另一名前伴侶施以暴力，以及運輸3.5公斤大麻等。此外，他也涉及死亡威脅及交通違規等罪名。

柏格荷伊比坦承犯下多項交通違規、一項加重毒品罪及違反限制令，並「部分」承認了威脅與加重暴力的指控。

據檢方表示，一旦罪名成立，柏格荷伊比恐面臨最高10年徒刑。這起案件預計審理至3月19日，預期將有7名指控者出庭作證。

王儲哈康和王儲妃梅特瑪莉上週表態，兩人不打算出席審判，王室在法院審理期間也不會發表評論。

正當柏格荷伊比性侵案審理的敏感時刻，美國司法部於1月30日公開多達300多萬頁的已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件檔案。

挪威國家廣播電台（NRK）報導，梅特瑪莉的名字在檔案中出現超過千次，顯示她在2011年至2014年間與艾普斯坦往來頻繁。

然而，挪威王室曾在2019年聲稱，王儲妃梅特瑪莉與艾普斯坦很早就沒有聯繫，如今檔案證實雙方往來持續至2014年，引發外界對王室說謊的質疑。母子二人同爆醜聞，重創王室形象。（譯者：高照芬/核稿：劉淑琴）1150204

※如果您獲知有人遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，請撥打113保護專線（24小時）。