挪威王室形象受挫 王儲妃之子涉性侵等多罪將出庭受審

挪威王儲妃梅特瑪麗(Mette-Marit)的長子柏格荷伊比(Marius Borg Høiby)將於3日因包括性侵在內的多項指控出庭受審。這起高度矚目的案件令挪威王室形象蒙上陰影；就在此時，梅特瑪麗也坦言，過去與已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)有過接觸，是她「判斷失誤」。

29歲的柏格荷伊比將在奧斯陸地方法院受審。他於去年8月在一項歷時甚久的調查後被起訴。起訴書列出共38項罪名，包括性侵、對一名前伴侶施以親密關係中的虐待行為、對另一名伴侶的暴力行為，以及運送3.5公斤的大麻；其他指控還包括死亡威脅與交通違規。

檢方表示，若在這場預計持續至3月中旬的審理中被判有罪，柏格荷伊比最高可能面臨10年有期徒刑。

柏格荷伊比是梅特瑪麗在先前關係中所生的兒子，也是王位繼承人、王儲哈康(Crown Prince Haakon)的繼子。他並無王室頭銜，也未擔任任何官方職務。自2024年以來，他因多項涉嫌不法行為多次被捕而備受關注，目前在候審期間獲准交保在外。

起訴內容聚焦於2018年至2024年11月間涉嫌發生的4起性侵案件；以及2022年夏季至2023年秋季期間，對一名前伴侶的暴力與威脅行為；另還包括對其後一名伴侶的2起暴力指控，以及違反保護令的行為。

柏格荷伊比的辯護律師塞庫利奇(Petar Sekulic)在起訴時表示，「當事人否認所有性侵指控，也否認多數與暴力相關的指控」，並稱柏格荷伊比將在法庭上提供「他對事件的詳細說明」。

哈康日前罕見發表聲明指出，他與梅特瑪麗不打算出席庭審，王室也不會在審理期間發表評論。他強調，柏格荷伊比並非王室成員，作為挪威公民，享有與他人相同的權利，也須承擔同等責任，並表示有信心相關各方會確保審理秩序、正當與公平。

挪威王室一向深受民眾支持，但柏格荷伊比案已對其形象造成衝擊。

在開庭前夕，最新一批「艾普斯坦檔案」文件於30日公開，再度讓梅特瑪麗成為負面焦點。挪威媒體報導，文件中數百次提及這位王儲妃；她早在2019年就曾表示，後悔與艾普斯坦有過任何接觸。

新公開的文件包含與艾普斯坦的電子郵件往來，顯示梅特瑪麗於2013年初曾在佛羅里達州棕櫚灘借住艾普斯坦名下的一處房產數日。挪威廣播公司NRK引述王室說法指出，該安排是透過一名共同友人促成。

王室透過電郵發布聲明轉述梅特瑪麗的說法，她表示自己「未能更徹底調查艾普斯坦的背景，未能及早看清他是什麼樣的人，必須為此負責」。她說：「我對此深感後悔，這是我必須承擔的責任。我當時判斷失誤，也後悔與艾普斯坦有任何接觸。這實在令人難堪。」她並對艾普斯坦性侵案的受害者表達「深切的同情與支持」。

此外，梅特瑪麗與艾普斯坦的往來，以及柏格荷伊比的審理，並非挪威王室近期唯一的負面新聞。哈康的姊姊、瑪莎露易絲公主(Princess Märtha Louise)的商業活動也屢遭批評；2024年、正值赫伊比案受到關注之際，她與一名自稱薩滿的美國男子韋瑞特(Durek Verrett)結婚。(編輯：楊翎)