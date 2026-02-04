挪威王室形象崩盤！王儲妃涉淫魔案 長子遭控38項罪名受審

國際中心／游舒婷報導

美國司法部日前公告一批淫魔「艾普斯坦」的檔案，內文牽扯多位名人，其中挪威王儲妃梅特瑪莉（Crown Princess Mette-Marit）也被爆出跟艾普斯坦有過接觸，讓挪威王室蒙上一層陰影，而除了淫魔爭議之外，梅特瑪莉的長子也因為被控38項罪名受審，母子倆形象重創。

挪威王儲妃梅特瑪莉的長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）受審。（圖／美聯社／達志影像）

外媒報導，梅特瑪莉認識王儲哈康（Haakon）後，已經嫁入王室16年，在這期間獲得了人民的愛戴，但爆料指出，2011年至2014年間她跟艾普斯坦有過往來，爭議爆發後，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）呼籲梅特瑪莉出面說明。

跟艾普斯坦的爭議還在延燒，梅特瑪莉的長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）因為被控38項罪名受審，其中包括4起性侵，還有施暴、運輸毒品、恐嚇等等，讓原本就因為艾普斯坦醜聞受到影響的挪威王室形象雪上加霜。

報導指出，柏格荷伊比是梅特瑪莉跟前男友所生，雖然不在王室體制內，但從小就在王室環境中成長，去年8月他被捕後，警方陸續接到更多他施暴、性侵的投訴，目前估計審判將持續到3月中旬，如果所有罪名成立，最常恐吃上16年的牢飯。

