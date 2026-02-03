挪威王室王儲妃認了！私交富豪淫魔「大談巴黎獵豔經歷」 道歉聲明挨轟

柏格荷伊比（右）是王儲妃梅特瑪莉特（左）與前夫所生之子，跟著媽媽進入王室，本身沒有王室頭銜。（翻攝X@Antirevenger）

美國備受關注的已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前因涉未成年性交案遭調查，相關檔案陸續被公開，除了現年79歲的美國前總統柯林頓、剛被剝奪英國王子頭銜的安德魯外，就連美國總統川普、科技富豪馬斯克（Elon Musk）也紛紛捲入醜聞，如今挪威王室的王儲妃梅特瑪莉特（Mette-Marit）也爆出曾與淫魔富商密切來往，她的名字甚至在逾300萬頁的文件中出現上千次，目前紅十字會等多個由梅特瑪莉特擔任代言人的組織，正討論是否繼續合作關係。

廣告 廣告

挪威王室陷入雙重醜聞，王儲妃梅特瑪莉特的29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）因涉嫌性侵等38項罪名3日在當地法院受審，在審理前夕，又因涉嫌持刀攻擊女性及違反保護令再度被捕。綜合BBC等外媒報導指出，奧斯陸警方證實1日逮捕柏格荷伊比，指控他在審判前夕再度犯案。

挪威王室陷入雙重醜聞？

然而在兒子醜聞延燒之際，梅特瑪莉特也因美國司法部公開的艾普斯坦檔案，再讓王室爆出醜聞。梅特瑪莉特被揭露，在2011年至2014年間與艾普斯坦密切往來3年，期間艾普斯坦甚至曾向她描述在巴黎的獵豔經歷，而梅特瑪莉特則回覆建議「斯堪地那維亞女孩」可能更合適。檔案也顯示，梅特瑪莉特曾在2013年於艾普斯坦位於佛州棕櫚灘的豪宅住宿4晚。

對此，梅特瑪莉特1月31日發表聲明，坦言自己「判斷力欠佳」，與艾普斯坦的往來「實在令人尷尬」，並向遭淫魔富豪虐待的受害者表達「深切同情與團結」，但外界質疑梅特瑪莉特在知情艾普斯坦2008年因涉及未成年人性犯罪服刑結識對方後，仍持續與對方往來至2014年，且梅特瑪莉特在2011年曾寫信提到「我用Google搜尋過你，看起來不太妙」。

挪威王室稱早就斷絕聯繫掀爭議？

由於挪威王室2019年曾聲稱梅特瑪莉特與艾普斯坦很早就斷絕聯繫，如今檔案詳細證實並非如此，引發王室說謊的質疑。針對一連串的風波，挪威總理史托爾（Jonas Gahr Støre）則同意王儲妃「判斷失誤」；反對黨進步黨副黨魁利米（Hans Andreas Limi）則批評梅特瑪莉特似乎「誤導」民眾，要求她完整說明；挪威王室評論家史坦赫勒（Harald Stanghelle）則向挪威國家廣播電台（NRK）指出，這不僅是判斷力不足的問題。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

淫魔富豪驚見「柯林頓半裸伴女」洗鴛鴦浴 安德魯王子嗨躺多女腿上！震撼極樂檔案全洩

國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開

19歲遭前男友外流「18分鐘性愛片」牟利 身價20億名媛痛訴：那不是醜聞是虐待