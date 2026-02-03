挪威王室醜聞連環爆！王儲妃認私交「億萬富豪」 長子涉性侵、攻擊被捕

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

挪威王室醜聞連環爆！王儲妃梅特瑪莉特（Mette-Marit）29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）2天前才因持刀攻擊女性被捕，今（3）日又因涉嫌性侵等38項罪名受審。而其母梅特瑪莉特則遭爆，與美國「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有密切往來，母子二人所為重創王室形象。

王儲妃梅特瑪莉特29歲長子柏格荷伊比（左）共面臨38項指控，包括4起性侵案、對前女友施暴、運輸3.5公斤大麻及超速等罪名（圖／美聯社）

綜合美聯社等外媒報導，柏格荷伊比共面臨38項指控，包括4起性侵案、對前女友施暴、運輸3.5公斤大麻及超速等罪名。自2018年至2024年11月，有2名女性聲稱長期遭受家暴，另有女性指控在失去意識狀態下遭到性侵。柏格荷伊比雖承認部分輕罪，但否認性侵。若罪名成立將面臨最高16年監禁。

奧斯陸警方1日逮捕柏格荷伊比，指控他在審判前夕再度犯案。警方聲明表示，柏格荷伊比涉嫌持刀攻擊一名女性，檢方以有再犯之虞為由，要求將他羈押4周，而這已是他自2024年8月以來第4度遭到警方拘捕。

兒子醜聞延燒之際，美國司法部公開揭露，梅特瑪莉特與億萬富豪艾普斯坦往來長達3年。艾普斯坦甚至曾向她描述在巴黎的獵豔經歷，梅特瑪莉特也給予回覆。檔案也顯示，她2013年曾於艾普斯坦位於佛州棕櫚灘的豪宅住宿4晚。

美國司法部公開揭露，梅特瑪莉特（左）與億萬富豪艾普斯坦往來長達3年（圖／美聯社）

梅特瑪莉特上月31日坦承自己與艾普斯坦有往來，並對曾遭艾普斯坦虐待的受害者表達「深切同情與團結」。但外界質疑，她是在艾普斯坦2008年因涉及未成年人性犯罪服刑後才認識他，且在2011年曾寫信提到「我用Google搜尋過你，看起來不太妙」，二人卻仍聯繫至2014年。

挪威王室2019年曾聲稱兩人很早就斷絕聯繫，如今檔案證實並非如此，引發王室說謊的質疑。此翻王室形象重創，紅十字會等多個由梅特瑪莉特擔任代言人的組織正討論是否斷絕合作關係。







