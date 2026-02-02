挪威王室陷風暴！密件曝王儲妃深交艾普斯坦 竟幫兒「討裸女圖」

〔編譯陳成良／綜合報導〕挪威王室陷入空前信任危機。就在挪威王儲妃梅特瑪麗(Mette-Marit)長子即將因性侵罪受審的敏感時刻，最新解密文件驚爆，梅特瑪麗竟與已故淫魔富艾普斯坦(Jeffrey Epstein)密切往來，甚至在信中討論要找「裸女圖」給當時未成年的兒子當桌布，重創王室形象。

據《衛報》報導，美國司法部公布的最新文件顯示，梅特瑪麗在2011年至2014年間與艾普斯坦互通數十封電子郵件。雖然她聲稱對其犯罪背景「認知不足」，但文件紀錄狠狠打臉了這項說法：她早在 2011 年就曾寫信告訴對方「我谷歌(Googled)了你，看起來不太妙」，顯示她早已知情卻選擇無視。

驚人對話：巴黎適合通姦

曝光的郵件內容令人咋舌。除了詢問是否適合用「兩個裸女拿著衝浪板」的照片當作 15歲兒子的桌布外，雙方還大聊艾普斯坦的巴黎獵豔行程，王儲妃甚至回覆稱巴黎是「適合通姦(good for adultery)」的地方，並多次親暱稱呼對方為「甜心」。

這波爆料的時間點對挪威王室極為致命。梅特瑪麗婚前所生的兒子伯格荷伊比(Marius Borg Høiby)，因涉嫌性侵及施暴，將於週二(3日)在奧斯陸出庭受審。如今母親又捲入性醜聞爭議，母子兩人的負面新聞疊加，讓向來形象親民的挪威王室面臨嚴峻考驗。

