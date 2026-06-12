挪威王室雙重風暴！王儲妃等肺移植爆病危 長子涉性侵「40罪」審判前夕突送醫

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娜威王儲妃梅特瑪莉特（左）病情惡化，長子馬呂斯博格霍伊比（右）目前則因刑事案件遭羈押。（翻攝X@Antirevenger）

挪威王室近來陷入雙重危機，王儲妃梅特瑪莉特（Mette-Marit）因肺部疾病惡化，已被列入肺臟移植等待名單。她的長子馬呂斯博格霍伊比（Marius Borg Høiby）則因涉多起刑事案件遭羈押，正在等待即將到來的判決結果，怎料早前傳出在羈押期間突被送醫，引發關注。

判決前夕壓力破表？ 王儲妃長子「突送醫留宿」有詭？

根據《HOLA!》引述挪威媒體《Se og Hør》報導，霍伊比11日原本預計從奧斯陸監獄轉送至其他矯正機構，但在轉移前突然被送往挪威東部一間醫院，並在院內留宿接受醫療觀察。報導指出，目前尚不清楚他住院的確切原因，但確認由奧斯陸警方負責押送，期間仍受到警方監管。

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現年29歲的霍伊比是梅特瑪莉特與前男友所生，2001年母親嫁給挪威王儲哈康（Haakon）後，他也跟著一起進入王室生活，但沒有任何王室頭銜或官方職務。近來霍伊比承受極大心理壓力，一是他申請假釋遭檢方駁回，二是母親的健康狀況持續惡化。據悉，王儲一家本月9日在斯考古姆莊園（Skaugum）舉行家庭會議，醫療團隊向家人說明王儲妃未來的肺臟移植計畫。

梅特瑪莉特（左）近年飽受肺部疾病所苦，最近配戴鼻導管氧氣設備現身。右為挪威王儲哈康。（翻攝Kongehuset 臉書）

由於霍伊比目前仍遭羈押，他是在警方陪同下，獲准短暫離開監獄，參加這場家庭會議。根據挪威媒體報導，自從今年2月他被羈押以來，已獲准10次外出許可，理由都和家人健康或重大家庭事務有關，期間全程由警方戒護。

在審判過程中，霍伊比也曾多次提及母親病情對自己的打擊。他表示，能夠與家人團聚對所有人都非常重要，尤其是母親身體每況愈下。他透露，最近兩次探視時，梅特瑪莉特甚至因體力不支，只能躺在沙發上休息。

霍伊比為何淪為階下囚？ 涉性侵、毒品遭求刑7年7個月？

當辯護律師問及家人目前承受的壓力時，霍伊比坦言：「每個星期天見到她時，我都會忍不住想，這會不會是最後一次見面。」他形容，得知母親病得如此嚴重，自己卻身在監獄無能為力，是一件很難受的事。

而目前正在澳洲留學的挪威公主英格麗德亞歷珊卓（Ingrid Alexandra），也特地返回挪威陪伴母親，與父親哈康及弟弟史維爾馬格努斯王子（Sverre Magnus）共同度艱難時期。

霍伊比跟著媽媽進入王室，本身沒有王室頭銜。（翻攝X@boredpanda）

除了家庭問題，霍伊比的刑事案件也將迎來最終結果，他遭檢方提出40項指控，包括4項強姦罪、親密關係中的虐待行為、暴力傷害、毀損、擾亂公共秩序，以及多次違反對兩名前女友的禁止接觸令。此外，起訴內容還包含未經同意拍攝多名女性私密影像、死亡威脅、騷擾警方及多項交通違規等罪名。

今年1月與3月，檢方又陸續追加多項指控，包括嚴重毒品犯罪、危險駕駛等，整起訴訟規模持續擴大。目前檢方求刑7年7個月有期徒刑。奧斯陸地方法院預定於本月15日上午8時30分公布判決結果。這起案件歷經超過1年調查、長達7週的審理程序，堪稱挪威近年最受矚目的司法案件。

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