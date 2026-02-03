挪威皇室綠綠的? 王儲妃與艾普斯坦討論「獵豔」還約會 她坦承「判斷錯誤」

挪威王儲妃瑪麗特被捲入艾普斯坦事件，與艾普斯坦有不當行為。 圖 : 翻攝自X / Monitor

[Newtalk新聞] 美國公佈了第二波艾普斯坦檔案，挪威王儲妃瑪麗特牽涉其中 。挪威首相斯特勒 2 日也跟著表態。據《路透社》 2 日報導，挪威首相斯特勒當天對記者說：「我完全是在引用她自己的話，她說她當時判斷失誤，我同意她的觀點。而且我覺得當有人問起我對此事的看法時，有必要這麼說。」

當被問及是否就此事與王室進行溝通時，斯特勒表示沒有。斯特勒補充說，瑪麗特以及其他在最新公佈的艾普斯坦檔中被提及的挪威知名人士，應該提供更多關於他們與艾普斯坦關係的細節。

斯特勒說：「我們看到，目前披露的資訊比之前的說法更能說明問題。或許可以合理地要求他們解釋一下雙方接觸的程度。」

新公佈的艾普斯坦案檔案中，數百份挪威王儲妃瑪麗特與艾普斯坦的郵件曝光。瑪麗特曾與艾普斯坦在多封電子郵件中曖昧地討論他的「獵豔」等行為，還多次約定會面。

挪威王儲妃瑪麗特。 圖 : 翻攝自 X / AusMini

瑪麗特 1 日發表聲明，表示對與艾普斯坦的接觸「感到後悔」，並稱自己「當時判斷失誤，令人難堪」。

《法新社》稱，這對挪威王室來說是個糟糕的消息，因為王儲妃瑪麗特的兒子霍伊比近日將在奧斯陸地方法院出庭受審，他被指控 38 項罪名，包括強姦 4 名婦女以及襲擊和毒品罪。

據報導，艾普斯坦與大批美國政商名流交往密切，2019 年 8 月死於獄中，被判定為「自殺」。美國總統川普 2024 年競選總統期間承諾，上台後將公佈艾普斯坦案相關檔。

美國司法部 1 月 30 日公開涉及艾普斯坦案第二波的檔案，多名美國政商名流牽涉其中，很多外國名流也被捲入。

