挪威稀土規模全歐第一 為保護瀕危動植物延後開發礦區

位在挪威首都奧斯陸西南方，大約兩小時車程遠的烏勒福斯，是個總人口只有2000人的礦產小鎮，挪威稀土公司去年發現，這裡的地底蘊藏了880萬噸的稀土，是當前全歐洲已知的最大稀土礦床。

為了降低對中國稀土的過度依賴，歐盟制定了關鍵原材料法案，要在2030年實現關鍵原物料10%開採、40%加工、15%回收在歐盟境內完成，並限制單一來源不得超過65%，建立具韌性的關鍵原料供應鏈。挪威稀土公司的代表指出，烏勒福斯的芬礦區第一階段開採計畫，就足以滿足歐盟10%自給自足的需求。

挪威稀土公司代表西蒙森說：「我們在芬礦區第一階段計畫，將可滿足歐洲對關鍵稀土10%的需求，這符合關鍵原材料法案，也就是歐盟為達成大幅度自給自足所制定的目標。」

為了限制礦產的環境足跡，業者計畫採取非傳統的隱形礦產開採法，也就是在地底下開採擊碎稀土，並把殘留物注入地底的方式。然而採礦區進行環評時，卻出現了大問題。

非政府環境組織Bellona顧問莫瓦爾表示，「芬礦區目前最大的問題是，工業區規劃在自然保護區裡，那裡的自然非常寶貴，包括了我們在這裡看到的榆樹。」

專家現場勘查後發現，芬礦區有78種被列在挪威"紅色名單"，也就是有瀕臨滅絕風險的動植物，像是朽木類甲蟲、歐洲山榆、40種蘑菇、多個品種的苔癬等；此外，廢棄礦石的處理就在水源保護系統的範圍裡。

非政府環境組織Bellona顧問莫瓦爾指出，「Bellona相信我們需要盡快開採芬礦區，因為今天我們是在仰賴來自中國有污染的供應鏈，但我們一定不能太快，以至於對自然造成大規模破壞，所以我們應該循序漸進謹慎行事。」

芬礦區地方首長索斯坦森說道，「採礦可以為我們提供許多就業和發展機會，而這正是我們迫切需要的，因為不幸的我們經歷了人口下降，我們有很多弱勢群體，許多人領取社會救濟金或殘疾津貼，所以我們需要這項產業。」

儘管芬礦區的地方首長，從增加就業機會、促進經濟發展的角度，希望礦區盡快動手開採，但縣長在最近的諮商會議投了反對票。挪威稀土礦的開採進程，也跟著從2030年大幅延後至2030年間的前半段。