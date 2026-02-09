挪威艾特倫「速」戰速決 男子5000M強勢封王

挪威23歲艾特倫在男子5000公尺速滑賽道化身冰上噴射機，帶著破世界紀錄的光環，收下金牌。（示意圖／Pixabay）





冬奧賽事挑戰人類極限，這回真的快到連攝影機都跟不上。挪威23歲艾特倫，在男子5000公尺速滑賽道化身冰上噴射機，帶著破世界紀錄的光環收下金牌。而單人雪橇賽場同樣瘋狂，德國名將飆出131公里的驚人時速，快到幾乎冒煙。還有美國好手強森在女子高山滑降賽，以0.04秒的髮絲差距驚險絕殺。

鳴槍出發，冬奧速滑男子5000公尺金牌戰，挪威好手艾特倫對決捷克。23歲的艾特倫首次踏上奧運殿堂，就破世界紀錄，是有史以來滑進6分鐘以內的選手，他也不負眾望，強勢摘下生涯首面奧運金牌。

廣告 廣告

另外，在奧運單人雪橇比賽戰況更是激烈，經過4輪滑行，激烈角逐世錦賽冠軍。德國選手朗根漢速度催落去，滑出131.1公里的驚人時速，刷新賽道紀錄，最終以0.5秒之差收下金牌。

另一項挑戰心臟強度的是高山滑雪女子滑降賽事，美國好手強森彎道加速，以高風險路線換取速度，取得領先，最終以0.04秒的髮絲差距完成絕殺，為美國摘下本屆冬奧首面金牌。

更多東森新聞報導

刺激！冬奧花滑團體賽 美國以1分差奪金

冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲

高山滑雪天后帶傷拚冬奧 范恩失控重摔夢碎

