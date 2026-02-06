挪威警方啟動調查 前總理賈格蘭德捲入艾普斯坦風暴

（中央社奧斯陸5日綜合外電報導）挪威警方今天指出，針對前總理賈格蘭德（Thorbjørn Jagland）與遭定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關係，已展開「加重貪腐」調查。

挪威外交部長表示，將要求解除賈格蘭德身為前國際組織領導人享有的司法豁免權，以利調查進行。

美國司法部上週公布近300萬份與艾普斯坦案有關的新文件後，多名政治人物、名人及王室成員被捲入風暴。艾普斯坦於2019年在等待性交易指控審判期間身亡。

現年75歲的賈格蘭德於1996至1997年擔任挪威總理，並於2009至2019年出任歐洲理事會（Council of Europe）秘書長。此外，他在2009年1月至2015年3月期間，也曾擔任諾貝爾委員會主席。

挪威警方經濟犯罪調查機構Okokrim聲明指出，已「針對賈格蘭德涉嫌加重貪腐展開調查」。

Okokrim局長隆塞特（Pål K. Lønseth）表示：「鑑於他在這些文件涵蓋期間，同時擔任諾貝爾委員會主席及歐洲理事會秘書長，警方有合理理由展開調查。」

根據聲明，Okokrim將調查賈格蘭德「是否曾因職務身分收受禮物、旅遊招待或貸款」。

賈格蘭德的律師布羅斯韋特（Anders Brosveet）向法新社表示：「我們對調查結果平靜以對。」

他還說：「對賈格蘭德而言，能由Okokrim提供權威性的釐清，遠比新聞圈各自進行的零散調查來得好。」

Okokrim已要求挪威外交部解除賈格蘭德曾擔任歐洲理事會秘書長所享有的豁免權。

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）表示，將向歐洲理事會提出撤銷賈格蘭德豁免權的提案。

挪威世道報（VG）近日引述美國司法部最新公布的文件報導，賈格蘭德與艾普斯坦曾密切往來，並稱他曾向艾普斯坦尋求購屋資金協助。

其他知名挪威人士也被牽連其中。挪威政府已暫停知名外交官尤爾（Mona Juul）職務，並對她涉嫌與艾普斯坦的關係展開調查。

此外，世界經濟論壇（WEF）將對執行長、前挪威外交部長布倫德（Børge Brende）與艾普斯坦的往來，進行獨立審查。

艾普斯坦長期被指控，替全球最具權勢的一些男性安排未成年少女進行性交易。（編譯：徐睿承）1150206