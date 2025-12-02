挪威郵輪公司太陽號郵輪首航高雄港

▲挪威郵輪公司太陽號郵輪(Norwegian Sun)首航高雄港。(圖／高雄港務分公司提供)

[NOWnews今日新聞] 挪威郵輪公司太陽號郵輪(Norwegian Sun)於今(2)日上午7時首航高雄港，為高雄港今(114)年度第8艘首航的郵輪，也是今年度壓軸登場的首航郵輪—挪威郵輪公司太陽號(Norwegian Sun)郵輪，帶來1924名外籍旅客到訪高雄港，高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式，熱情迎接挪威郵輪公司太陽號郵輪(Norwegian Sun)首次泊靠高雄港旅運中心碼頭。

挪威郵輪公司太陽號郵輪(Norwegian Sun)於今(2)日上午7時首航高雄港，高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式熱情迎接挪威太陽號首次靠港，並由高雄港務分公司港務長陳祖強向船長致贈首航紀念牌，以展現高雄港對挪威郵輪的重視，該船並於下午4時自高雄港啟程前往香港，繼續展開下一段航程。

▲挪威郵輪公司太陽號郵輪(Norwegian Sun)首航高雄港，由高雄港務分公司港務長陳祖強(左)向船長(右)致送首航紀念牌，以展現高雄港對挪威郵輪的重視。(圖／高雄港務分公司提供)

高雄港務分公司港務長陳祖強表示，挪威郵輪公司自112年起連續3年帶來旗下4艘郵輪陸續造訪高雄港，包含挪威寶石號(Norwegian Jewel)、挪威奮進號(Norwegian Spirit)、挪威天空號(Norwegian Sky)，以及此次首航的挪威太陽號郵輪(Norwegian Sun)

其中，挪威寶石號是第3次造訪高雄港，挪威奮進號曾以母港及掛靠港模式靠泊高雄港，也是挪威郵輪迄今唯一以高雄港為母港的郵輪，而此次到港的挪威太陽號則是挪威天空號之姐妹船。

陳祖強說，挪威郵輪公司持續將旗下不同的郵輪帶入高雄港，高雄以完善的港口設施、豐富的歷史文化及水岸城市風貌，成功吸引挪威郵輪公司的郵輪陸續造訪，對高雄港而言是一種高度的肯定。

▲高雄港務分公司港務長陳祖強(中)致送文創書法給挪威郵輪公司太陽號(Norwegian Sun)郵輪船長(右3)等人，以資紀念。(圖／高雄港務分公司提供)

高雄港務分公司港務長陳祖強並致送文創書法，給挪威郵輪公司太陽號(Norwegian Sun)郵輪船長等人，以資紀念，期體驗港都文化風情。

