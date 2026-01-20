挪威首相傳訊溝通格陵蘭議題 川普：不再有義務只思考和平

美國總統川普17日宣布，將對支持格陵蘭的8個歐洲國家商品加徵關稅，直到美國達成購買格陵蘭協議為止。

反制川普對挺格陵蘭8國加稅 歐盟擬祭3.4兆台幣報復性關稅

為此，挪威首相史托爾（Jonas Gahr Store）與芬蘭總統（Alexander Stubb）於當地18日下午3時48分發簡訊給川普，向美方喊話共同緩和局勢、減少衝突，並提議希望與川普通話進行討論。

不過據《紐約時報》報導指出，川普在4時15分回覆史托爾的簡訊中提到，自己已阻止8場以上戰爭，挪威卻未將諾貝爾和平獎頒發給他，讓他不再覺得有義務只思考和平；雖然和平永遠是他的目標，但他現在可以思考什麼對美國有利。

廣告 廣告

川普並在簡訊中提到，他認為丹麥無法保護格陵蘭免受俄國、中國侵犯，也質疑丹麥並無書面文件、只是幾百年前有一艘船登陸格陵蘭，憑什麼擁有格陵蘭所有權，稱美國也曾經有船登陸格陵蘭。

此外川普還強調，自北約成立來，他的貢獻比其他人都多，現在應該換北約為美國做些事情，並宣稱除非美國能完全控制格陵蘭，否則世界不會安全。

在2025年諾貝爾和平獎頒發給委內瑞拉民主領袖馬查多（Maria Corina Machado）後，白宮曾批評諾貝爾官方是「政治凌駕和平」。儘管諾貝爾協會規定和平獎不能轉讓，馬查多日前仍將諾貝爾和平獎章轉贈川普，川普對此也欣然接受。