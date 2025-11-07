挪威、丹麥揪中國電動巴士安全疑慮 可遠端停止車輛運作

挪威公共運輸業者Ruter近期表示，在對旗下中國製的電動巴士調查後發現，製造廠商宇通集團仍擁有對巴士進行軟體更新、系統診斷的遠端存取權限，代表行駛中的巴士可能被遠端控制停用。

Ruter指出，若想防止電動巴士遭遠端控制停止運作，可以採用移除巴士內SIM卡的方式，但此方法也會導致巴士與其他系統失去連接，因此已遭否決。

Ruter執行長詹森（Bernt Reitan Jenssen）表示，已告知挪威政府這項風險，希望獲得國家層級的協助。Ruter已計畫在未來採購新車時導入更嚴格的安全要求，並加強駭客反制措施，但因為新一代巴士整合度可能更高，也會更難以確保安全程度。

遇到同樣問題的還有丹麥最大的公共運輸業者Movia，其旗下共擁有262輛宇通集團製造的電動巴士。

Movia營運長嘉德（Jeppe Gaard）表示，若電動巴士的軟體系統連上網路，就有可能被遠端控制停用；這並非宇通製造的巴士獨有，而是所有內置中國電子元件的車輛和設備共通問題。

丹麥社會自由黨議員羅丹（Thomas Rohden）表示，丹麥在減少對中國企業的依賴上過於緩慢，強調不該如此依賴價值觀及理念截然不同的國家。

宇通集團則表示，會嚴格遵守巴士營運地點的法規，而歐盟各國車輛的終端數據，都會存放在德國法蘭克福的亞馬遜雲端運算服務（AWS）數據中心，且僅會用於車輛相關維護和改善，也會遵守歐盟的數據保護法規。

