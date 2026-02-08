挪威22歲公主崩潰！母捲艾普斯坦案、兄涉多項性犯罪 IG私帳怒喊「夠了沒」

面對母親和哥哥接連爆出爭議，挪威22歲公主英格麗德亞歷山德（Princess Ingrid Alexandra）忍不住在IG私帳怒喊「夠了沒」。翻攝自IG@detnorskekongehus



挪威王室近日接連爆出爭議，王儲妃梅特瑪麗特（Princess Mette-Marit）捲入已故淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，和前夫所生的長子馬瑞斯博格霍伊比（Marius Høiby）又涉及強姦等多項性犯罪，令公主承受極大壓力，多項爭議接連爆發，讓22歲的英格麗德亞歷山德公主（Princess Ingrid Alexandra）公主承受極大壓力，忍不住在IG崩潰發文。

綜合挪威媒體《NRK》、美國雜誌《HELLO！》報導，挪威王位第二順位繼承人、目前正在澳洲雪梨念書的英格麗公主，近日在僅有8百多人的IG私人帳號貼出一張備忘錄截圖，表示自己正面臨大量人身攻擊，並崩潰寫下「這無關乎任何一件事，無關乎馬瑞斯（Marius Høiby，公主親哥），無關乎母親或爸爸，也無關於馬格努斯（Magnus，公主弟弟）。這是人身攻擊，常套用在我們身上，我選擇在這裡述說，是因為我快瘋了！到底夠了沒？」

廣告 廣告

英格麗也提到，她過去６年來一直習慣將這些想法寫在備忘錄中，如今感覺這一切儼然已變成一場「思想實驗」，情緒看起來相當崩潰，和平日端莊的形象大不相同，更是王室罕見地直接公布個人情緒。報導指出，王室過去給人保守、禮儀的印象，幾乎不會公開私生活和私人情緒，挪威王室專家Erik Mustad則表示，「能理解這對王室來說是一個非常艱難的處境，公主不得不通過Instagram來表達，令人遺憾。」

英格麗公主的崩潰，可能和母親、王儲妃梅特瑪麗特，以及哥哥馬瑞斯有關。梅特瑪麗特先前被爆出捲入艾普斯坦案，還在信件中有許多親密對話，文件曝光後梅特瑪麗特公開致歉，表示後悔「沒能早點看清艾普斯坦的真面目」。

至於馬瑞斯現在則正面臨多達38項重罪指控，包括強姦、虐待女友、販毒等，目前正在接受審判，一旦罪名成立，恐被判處10年徒刑。隨著瑪麗特和馬瑞斯接連爆出爭議，挪威王室的形象也大受打擊，面臨空前的危機。

更多太報報導

淫魔艾普斯坦醜聞打翻一票歐洲政要 美媒自酸：美國政商大多沒事

【一文看懂】高市魅力催票度、市場波動 日本眾院今提前大選2重點

名字被提到670次！艾普斯坦案延燒 前法國部長賈克朗請辭要職