挪用信託金養婚外情！ 科技老闆為了情婦殺光弟弟一家四口

保羅．凱內羅出庭受審，右為發生命案的凱內羅一家豪宅。（／圖翻攝自New York Post、CBS12）

美國紐澤西州發生一起震驚社會的家族命案。一名科技公司負責人涉嫌挪用信託基金資金維繫婚外情，遭到親弟發現後，竟狠下毒手將對方一家四口殺害。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，59歲的保羅．凱內羅（Paul Caneiro）與弟弟凱斯（Keith Caneiro）共同創辦科技公司「Square One」，但因挪用信託基金資金，導致兩人關係惡化。檢方指出，保羅將挪用的資金用於支付與情婦的開銷，案發前一日遭凱斯質問資金短少，卻藉口偏頭痛拒絕會面。

廣告 廣告

檢方陳述，2018年11月20日凌晨，保羅身穿黑衣、手持槍械，潛入凱斯位於科爾茨內克（Colts Neck）價值150萬美元（約合新台幣4,670萬元）的住家。他先切斷電力與備用電源，當凱斯外出查看發電機時，近距離朝其頭部連開四槍。接著，他槍殺弟媳珍妮佛（Jennifer Caneiro，45歲），並持刀殺害8歲姪女蘇菲亞（Sophia）與11歲姪子傑西（Jesse）。

犯案後，保羅在弟弟家中地下室縱火，企圖湮滅證據。隨後返回位於海洋鎮（Ocean Township）的自宅，同樣縱火，試圖營造整個家族遭攻擊的假象，但確保妻兒安然脫困。檢方指控，保羅的行動出於「貪婪與絕望」，因為兩兄弟的財務糾葛與即將揭露的資金問題，使保羅面臨經濟與名譽的雙重崩潰。若凱斯死亡，保羅與另一名兄弟柯瑞（Corey Caneiro）各可繼承150萬美元（約合新台幣4,670萬元）遺產，檢方指出這是潛在的財務動機之一。

保羅的辯護律師莫妮卡．馬斯特隆尼（Monika Mastellone）則為其辯護，聲稱保羅與凱斯情同手足，不可能為了區區7萬8千美元（約合新台幣243萬元）殺害至親，並將矛頭轉向柯瑞，認為其財務狀況更為糟糕，同樣具備動機。

馬斯特隆尼在庭上強調：「保羅與凱斯是最好的朋友，他深愛這個家庭。」保羅在聽聞辯護時一度摘下眼鏡、情緒激動地拭淚。當日，檢方傳喚多位證人，包括兄弟倆公司會計史蒂芬．溫斯坦（Steven Weinstein）、保險經紀人、以及與凱斯交好的鄰居班．保盧奇（Ben Paolucci）。證詞顯示，Square One公司主要收入仰賴桃樂絲杜克基金會（Doris Duke Foundation），而該基金會正考慮中止合作，對保羅構成重大財務威脅。

此外，保盧奇也透露，案發前數日曾與凱斯共進晚餐，對方表現出對家庭與兄弟關係的煩惱。他在命案當日曾發簡訊通知兩兄弟凱斯家中失火，卻收到保羅稱警方不讓其離開的回應。當他告知凱斯家門外倒有人時，保羅僅回「我喘不過氣來」。

兩名孩童在被刺傷後仍有生命跡象，最終因吸入濃煙不治。若罪名成立，保羅將面臨不得假釋的終身監禁。他自2018年11月21日被捕後，一直羈押未獲保釋。全案因疫情與法律程序多次延宕，目前正由12位陪審員與4名候補陪審員審理，預計審判期程為兩個半月。

保羅面對殺害弟弟一家指控，神情複雜，持續強調無辜。（圖／翻攝自X，@nypost）

