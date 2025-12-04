挪用凍俄資產援烏 歐盟縮減規模盼化消阻力

（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）歐盟縮減利用俄羅斯被凍資產向烏克蘭提供貸款計畫的規模，盼降低阻力後過關，新計畫將於12月18日討論。比利時因怕日後變成要單獨賠償俄國的冤大頭，始終對歐盟計畫持疑。

華爾街日報指出，歐盟目前將提議改成未來兩年向烏克蘭提供約1050億美元貸款，低於先前高達1860億美元規模。歐洲官員表示，此舉有助緩解比利時擔憂。大部分俄國在歐洲被凍資金都在比利時，比利時認為若日後俄國沒輸掉戰爭並打贏官司，他們就得面臨巨額賠償俄國的風險。

歐洲一些官員私下表示，這樣也有助歐洲在俄烏和平進程重新取得籌碼。目前談判主要是美國逕自與俄、烏分別進行，歐洲被晾在一旁；在歐盟同意解除制裁前，被凍結的資金無法歸還俄羅斯。

歐盟目前持有約2450億美元屬於俄國央行的資產，這些資產在2022年俄國入侵烏克蘭幾天後即被列入制裁；另有約550億美元俄國被凍資產存放於美國及其他地區。

烏克蘭正面臨防禦需求及修復遭俄國空襲受損的重要基礎設施雙重壓力，然而之前西方援烏資金將於明年2月耗盡，因此歐盟若能通過以俄國被凍資產為基礎發行貸款給烏克蘭的計畫，對基輔而言猶如救命繩。

歐盟現在計畫是將俄國被凍資產「借給」烏克蘭，同時向比利時「歐洲清算銀行」（Euroclear）提供一份合約，效果等同一張「若被迫把資金返還俄羅斯時將獲償付」的本票，歐盟成員國將提供金融擔保以落實這項承諾。歐洲清算銀行持有2/3俄國被凍資產。

紐約時報指出，俄國資產被凍結在總部位於比利時布魯塞爾的歐洲清算銀行。比利時高層擔心若俄國日後將歐洲的作法視為沒收而打贏官司，屆時是比利時要承擔賠償責任，因此反對歐盟這套用俄國資產為烏克蘭變現的計畫。

川普政府28點和平方案曝光後，比利時的反對立場更加堅定；比利時總理德威弗（Bart de Wever）堅決反對歐洲這個「根本錯誤」的方案。

政治新聞網POLITICO與烏克蘭媒體RBC-Ukraine報導，

德威弗說：「如果俄羅斯最終不被認定為戰敗方（這極為可能），歷史過往案例顯示他將有正當理由要求歸還其主權資產。」

他還說「誰會相信俄國會戰敗啊？這是童話故事，完全是幻想，俄國不會輸的。擁有核武的他們也不容失敗，以免國內政局不穩」「竊取他國凍結資產、主權財富基金也屬史無前例，即便二戰期間，納粹德國的資產也只是凍住未被沒收」。

紐時指出，歐盟縮減挪用俄國被凍資產規模的新計畫將於12月18日在布魯塞爾的歐洲領袖峰會討論，盼能化消阻力。但除比利時外，立場親俄的匈牙利、斯洛伐克等先前也都反對歐盟的計畫。

外交圈與分析人士已開始坦言，最終恐只能向烏克蘭提供更為縮水的財政支撐方案，簡言之，歐洲財政援烏最後大概只能淪為「毛毛雨」，而非原本期望的「普降甘霖」。

紐時認為，若歐盟最終只拿得出規模小的援助方案，將更方大歐洲在關鍵時刻難就重大決策達成共識的弱點。分析人士警告，這會讓歐洲看起來更無足輕重，繼續在美國主導的俄烏和平談判中被排除在外，烏克蘭的談判地位也會進一步惡化。（編譯：陳亦偉）1141204