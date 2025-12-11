挪、德打造歐洲自主衛星網 降低對美依賴

記者賴韋廷／綜合報導

挪威康士伯（Kongsberg）與德國赫爾辛（Helsing）公司10日發表聯合聲明，計畫合作打造具軍事通訊網路的歐洲自主衛星星座，藉此降低對美國情監偵能力的依賴，強化歐洲國家在軍事情報方面的自主性，並規劃在2029年前完成部署。

《國防新聞》報導，這項合作預計結合康士伯的衛星通訊技術、赫爾辛已在烏克蘭投入實戰的人工智慧（AI）演算法、德國亨索爾公司（Hensoldt）的合成孔徑雷達（SAR）和光電感測器（EO）等先進感測系統，並可能借助德國新創公司伊薩爾航太（Isar Aerospace）的發射能力，共同打造屬於歐洲的軍事衛星網路。

2家公司共同強調，目前歐洲存在必須加強嚇阻能力的迫切需求，亟需打造太空情報領域的戰略能力，而這項合作是基於「近期地緣政治事件的關鍵教訓」。今年稍早，美國一度停止向烏克蘭分享相關情報，也使歐洲警覺到依賴美國提供太空情報，已構成戰略弱點，因此紛紛著手制定計畫，以強化太空自主能力。

赫爾辛共同執行長兼共同創辦人謝爾夫表示，烏克蘭實戰經驗表明，太空偵察能力對於精確打擊的重要性。康士伯集團總裁李伊也強調：「監測、情報與目標鎖定的自主能力，是可靠嚇阻力的基礎。」並計畫透過建構具韌性的軍事太空網路，確保歐洲取得資訊情報優勢，抗衡潛在威脅。

謝爾夫（左）與李伊宣布，赫爾辛與康士伯將攜手打造歐洲自主衛星網。（達志影像／美聯社）

歐洲將透過新衛星計畫，擺脫對美國太空情報的依賴。（取自康士伯集團網站）