挪6萬公費用來家庭聚餐 前台中市地政局長遭中檢起訴

前台中市地政局長吳存金涉嫌詐領特別費案，台中地檢署今（24）日偵結起訴。檢方查出，吳存金將首長特別費用於私人家庭聚餐，消費達11次，涉貪金額6萬餘元，依貪污及使公務員登載不實文書等罪嫌起訴。

前台中市地政局長吳存金。（圖／吳存金臉書）

吳存金今年3月爆出涉嫌詐領特別費，遭檢調搜查約談。台中地檢署複訊後，認定吳存金涉案重大，以100萬元交保。案發後，吳存金主動向台中市政府請辭，市府也核准其辭職申請。

台中地檢署經過數月調查，清查吳存金擔任地政局長期間的特別費使用情形。檢方發現，吳存金多次將首長特別費用於私人家庭聚餐支出，並將相關單據報銷核銷，涉嫌將公款挪為私用。

根據檢方調查，吳存金利用職務之便，將私人家庭聚餐費用以特別費名義報帳，總計消費11次，涉貪金額達6萬餘元。檢方認定吳存金的行為已構成貪污罪及使公務員登載不實文書罪，因此依法起訴。

盧秀燕日前曾強調絕不護短。（資料圖／中天新聞）

針對吳存金涉貪案，台中市長盧秀燕先前受訪時強調，公務人員首重廉潔，沒有討論空間，也交代市府相關單位配合調查，絕不護短。

