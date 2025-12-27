挫傷看132次中醫！退休補教師「狂買14家保險」12年詐保2800萬遭起訴

退休補教業者周約瑟詐保2800萬，檢警搜索查扣260塊金鑽條塊。讀者提供



退休補教老師周約瑟涉嫌與陳姓妻子聯手，長期鑽研商業保險「副本理賠」漏洞，在12年間向14家保險公司詐領理賠金，總金額高達新台幣2800萬元。台北地檢署昨（12/26）日偵結，依加重詐欺等罪將周男提起公訴，其妻因認罪獲緩起訴處分。

檢方調查，55歲的周約瑟與曾任保險業務員的58歲陳姓妻子，自2010年至2023年間，密集為自己與家人投保傷害險、健康險及學生保險等多種保單。兩人熟悉實支實付保險制度，利用早年「副本即可理賠」的規定，策畫長期詐保行為。

檢警指出，周男夫妻頻繁以「浴室跌倒」、「公車夾傷」、「被物體撞擊」等理由去看中醫，藉由中醫師「望聞問切」難以判定外傷的特性，主訴手腳挫傷等不適，再要求開立診斷證明與高額自費藥品收據，作為向保險公司申請理賠的依據。

調查發現，周男實際並非單純購藥，而是假借自費水藥名義，向診所換購燕窩、清冠一號、龜鹿二仙膠等高價中藥材與保健食品，待單一事故理賠金額達上限後，再憑不實醫療文件申請給付。同一「挫傷」事故，最高竟可反覆就診132次，其女兒僅在校園跌倒，也曾就診多達77次。

檢警清查，周約瑟一家多年來對外宣稱發生超過500起意外事故，理賠頻率與金額明顯異常，引起保險公司警覺。兆豐產險發現異狀後，通報金融法制暨犯罪防制中心，經彙整資料確認14家保險公司受害，案件隨後由刑事局報請台北地檢署偵辦。

檢方另查出，周約瑟將其中約2300萬元不法所得用於購買260條金鑽條塊，並投資花蓮地區2棟別墅等不動產，全數犯罪所得已遭查扣追回。配合開立不實收據的6名中醫師，因偵查中坦承犯行、未實際分得不法利益，亦未涉健保詐領，檢方均給予緩起訴處分。

北檢指出，現行「正本理賠」與「損害填補原則」已適用於2024年7月後新銷售的實支實付保單，但舊保單不溯及既往，成為本案長期詐保得以發生的制度背景。全案已依法起訴周約瑟，並聲請沒收犯罪所得。

