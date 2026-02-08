振奮驕傲! "海鯤號"執行4次潛航測試 台船正式公開影像

南部中心／綜合報導

國造潛艦海鯤號，這兩周來，已經在高雄海域執行四次"淺水的潛航"測試，相關水下紀錄影像首度曝光，有潛望鏡深度航行的平穩畫面，還有發射誘標的瞬間影像。畫面中也記錄海鯤號下潛到陽光無法穿透海水的深度，顯示已經超過預定的50公尺測試深度。





"海鯤號"潛航超過預定50米 潛望鏡深度航行、發射誘標關鍵影像曝光

國造潛艦海鯤號這兩周來已經執行四次"淺水的潛航"測試，相關水下紀錄影像首度曝光。（圖／台船公司）





海鯤號從台船的91號碼頭駛出高雄港，在工作船還有奮進魔鬼魚號，及海軍陸戰隊的突擊艇戒護下，通過港口。海鯤號下水前先進行排氣注水程序，有如鯨魚下潛般排出水霧。接下來潛艦的前半段開始沒入海中，逐漸潛入後，也難得出現了海鯤號第一人稱視角的畫面。軍事專家紀東昀說，在潛望鏡深度進行各項桅杆測試，包括搜索潛望鏡攻擊潛望鏡，通信桅杆還有呼吸管。

畫面中除了兩隻功能不同的潛望鏡，一隻進行廣角搜尋，一隻能做為攻擊潛的瞄準。另外還有通信桅桿能進行通信聯絡。畫面顯示，海鯤號在潛望鏡深度的航行非常平穩，還進行了關鍵的誘標發射測試。電影赤色風暴中，潛艦遭到魚雷鎖定，就是放出了誘標，誘導敵方魚雷，誘標系統可說是潛艦在水下的保命符。





海鯤號在潛望鏡深度的航行非常平穩，還進行了關鍵的誘標發射測試。（圖／台船公司）





國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲說，魚雷誘標從前側兩邊射出誘餌彈，事實上這是之前歐洲某個國家，願意出售我們給魚雷餌標後來又反悔，中科院行自行研發的這次也成功發射。接下來光線逐漸變暗，下潛到陽光無法穿透海水的深度，顯示海鯤號已經超過預定的50公尺測試深度。測試完畢後，由台船所建造的大武軍艦戒護返回高雄港。

軍事專家紀東昀說，運鏡方式也識破除了許多謠言，像是AI做的一些深層影片照片，的這些謠言所以看得出來，台船跟海軍這部分有充足的準備。立委王定宇說，目前為止多次的潛航測試，所有的科目都順利完成達標，我們都有信心一步一步測試完成，交付海軍形成戰力。

我國自造的海鯤軍艦，這兩周來已經執行四次"淺水潛航"測試，台船釋出海鯤號相關水下紀錄影像，破除外界質疑，更要證明國艦國造的實力。





