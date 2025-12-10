振宇五金11月營收逆勢年增2% 幸福共融職場再獲中市府肯定

振宇五金榮獲市府兩項大獎肯定，持續以行動打造幸福共融職場。

▲振宇五金榮獲市府兩項大獎肯定，持續以行動打造幸福共融職場。

振宇五金（2947）公告11合併營收達1億9,506萬元，較去年同期成長2%；累計前11月合併營收達 20億9,920萬元，年增6.21%。該公司表示，第四季雖受房市交易量大幅縮減影響，使整體家居修繕市場需求走弱，但仍能維持正成長，主要受惠於新展店效益持續發酵。

營運方面，截至11月底，全台振宇五金門市數已達91間，今年持續透過店型調整與新展店雙軌並行，穩健朝「百店達陣」目標邁進。在商品銷售上，以機械手工具與油漆防水等維修型品項受年底修繕潮帶動，較去年同期維持成長。公司亦積極擴張自有品牌版圖，截至11月已累積367項自有品牌商品，全年業績占累計營收約7%。整體品類結構顯示，民生修繕需求韌性強勁，持續為營運提供穩定動能。

在數位經營方面，振宇五金會員總數突破66.4萬人，較去年同期成長16%，11月會員營收占比達56.5%，展現穩固且具高度黏著度的會員消費力。

線上通路同樣表現亮眼，自 6 月 ALD SHOP 完成改版後，平台體驗與操作流暢度全面提升，帶動線上營收快速成長。2025年 11月電商營收較去年同期大幅成長 250%，線上線下整合效益顯著，成為第四季的重要成長引擎。

隨著歲末年終將至，家庭清潔、年節整理與修繕補強需求全面升溫，包括水電材料、工具、居家用品等均進入消費旺季。公司指出，12 月推出的「ALD 品牌週」主打多款 MIT 自有品牌優惠，加上中央普發萬元政策所帶動的「普發萬元放大術」活動，已累積超過百萬筆會員有效消費，可望為年底至農曆年前的營運注入新一波動能。

在永續及企業經營方面，振宇五金於11月再獲臺中市勞工局兩項重要獎項肯定。「臺中市幸福職場獎」中榮獲最高評等五星獎，並以表揚服務典範的《一名金人》專刊及「職學同行、專業共築」在職進修制度，獲得兩項「幸福創意獎」肯定。此外，振宇五金也連續兩年榮獲「臺中市進用身心障礙者績優機關」優良事蹟獎，還有同仁獲頒「模範勞工獎」，展現企業在多元共融、人才照護與職涯培育上的深度投入。

振宇五金表示，雖然房市仍處於低檔調整期，但生活五金、防災修繕等需求具備長期剛性，公司將持續透過展店策略、自有品牌強化與會員經營布局，提升市場滲透率與服務密度。展望未來，公司將以數位轉型×永續修繕雙軸驅動成長，穩健朝向「百店達陣」願景邁進。