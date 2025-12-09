振宇五金11月營收逆勢年增2% 幸福共融職場再獲中市府肯定

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】振宇五金（2947）公告 2025 年 11 月合併營收達 1 億 9,506 萬元，較去年同期成長 2%；累計 1 至 11 月合併營收達 20 億 9,920 萬元，年增 6.21%。公司表示，第四季雖受房市交易量大幅縮減影響，使整體家居修繕市場需求走弱，但仍能維持正成長，主要受惠於新展店效益持續發酵。

根據不動產移轉統計資料顯示，2025 年前 11 月全台累計移轉棟數僅 184,704 棟，較去年同期大幅減少 26.1%，創下近八年低點。房市遞延效應已明顯反映至裝修端，新屋裝潢及中古屋翻修需求同步趨緩，使產業普遍面臨來客下降與目的型採購減少的壓力。在此環境下，振宇五金仍守住營收成長，凸顯公司在地化深耕與數位推廣調整的營運彈性。

在營運方面，截至 11 月底，全台振宇五金門市數已達 91 間，今年持續透過店型調整與新展店雙軌並行，穩健朝「百店達陣」目標邁進。在商品銷售上，11 月以機械手工具與油漆防水等維修型品項受年底修繕潮帶動，較去年同期維持成長。公司亦積極擴張自有品牌版圖，截至 11 月已累積 367 項自有品牌商品，全年業績占累計營收約 7%。整體品類結構顯示，民生修繕需求韌性強勁，持續為營運提供穩定動能。

在數位經營方面，振宇五金會員總數突破 66.4 萬人，較去年同期成長 16%，11 月會員營收占比達 56.5%，展現穩固且具高度黏著度的會員消費力。

線上通路同樣表現亮眼，自 6 月 ALD SHOP 完成改版後，平台體驗與操作流暢度全面提升，帶動線上營收快速成長。2025 年 11 月電商營收較去年同期大幅成長 250%，線上線下整合效益顯著，成為第四季的重要成長引擎。

隨著歲末年終將至，家庭清潔、年節整理與修繕補強需求全面升溫，包括水電材料、工具、居家用品等均進入消費旺季。公司指出，12 月 1 日至 12 日推出的「ALD 品牌週」主打多款 MIT 自有品牌優惠，加上中央普發萬元政策所帶動的「普發萬元放大術」活動，已累積超過百萬筆會員有效消費，可望為年底至農曆年前的營運注入新一波動能。

在永續及企業經營方面，振宇五金於 11 月再獲臺中市政府勞工局兩項重要獎項肯定。「臺中市幸福職場獎」中榮獲最高評等五星獎，並以表揚服務典範的《一名金人》專刊及「職學同行、專業共築」在職進修制度，獲得兩項「幸福創意獎」肯定。此外，振宇五金也連續兩年榮獲「臺中市進用身心障礙者績優機關」優良事蹟獎，還有同仁獲頒「模範勞工獎」，展現企業在多元共融、人才照護與職涯培育上的深度投入。