振宇前3季EPS 2.61元 普發萬元助推營運

【記者柯安聰台北報導】振宇五金（2947）10月合併營收2億122萬元，年增7.96%；累計1至10月合併營收19億414萬元，較去年同期成長6.66%。



振宇董事會7日通過財報，前3季合併營收為17億292萬元，稅後純益5540萬元，每股盈餘2.61元。公司表示，第3季受惠於災後修繕需求及展店效益挹注，營運維持穩健成長，特別是在9月底至10月，振宇五金積極支援花蓮災後修繕設備調度，加上中秋烤肉季及居家整理旺季到來，有效帶動生活五金與居家修繕用品銷售成長。



從產品類別表現來看，災後修繕及居家用品銷售動能強勁，其中「電動工具」類別年增高達37.25%，展現災後修繕需求的強勁力道；「居家用品」與「刀剪園藝」類別亦受中秋節慶與年末修繕帶動，分別年增12.92%與10.06%，均達雙位數成長，整體銷售結構多元且穩健增長。







（圖）振宇五金第91家門市於新北三峽盛大開幕，持續拓展南北市場版圖。



振宇五金表示，隨政府普發10000元補助政策啟動，預期將進一步推升居家整修、生活五金等剛性需求。為協助民眾有效運用補助，公司同步啟動「萬元回饋放大術」方案，採線上與線下雙軌模式：全台門市推出「滿千抽千點」活動，並於ALD Shop線上商城啟動「滿千送千」折抵回饋，本次共釋出10萬點數，折抵價值相當於5萬元購物金，可用於後續修繕材料及設備採購。



同時，活動亦結合4大品牌MAKITA、BOSCH、美沃奇、ALD自有品牌，以及年度熱銷商品，透過工具升級與安全配備同步強化，回應年末與農曆年前的自主整修與改善需求。公司預期，此次補助放大與商品組合策略，將形成線上線下導購循環，對第4季至春節前營運動能帶來正面挹注。



在營運佈局方面，振宇五金持續拓展北部及南部市場版圖，11月1日開設新北三峽店及屏東東港店，全台門市總數達91家。振宇五金也持續強化線上線下整合（OMO）通路策略，同時持續第六代店型升級計畫，導入明亮動線設計、工具展示區及使用情境展示，提升到店體驗並增加品牌辨識度，帶動回店率與消費黏著度成長。



在數位經營方面，振宇五金數位化經營成效持續放大，10月會員營收突破1億1024萬元，占整體營收比重54.61%，年增4.32%；會員總數達65.4萬人，年增15.69%。振宇五金持續推動線上購物車平台 ALD SHOP，整合門市庫存查詢、會員點數回饋以及滿額免運等方案，打造一站式居家修繕採購體驗，進一步提升會員使用率與回購率。（自立電子報2025/11/7）