振宇每股配發2.1元

每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17 則留言