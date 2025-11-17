振永《那張照片裡的我們》養眼脫衣⋯宋柏緯看傻NG：只看到兩個胸肌

電影《那張照片裡的我們》17日在金馬影展首映，演員李沐、宋柏緯及韓星振永出席盛會。片中振永在溪邊脫掉上衣，露出結實身材，李沐笑說當時現場流瀉著很愉快的氛圍，宋柏緯則笑說：「那場戲我的角色應該要看他的傷口，但我只看到胸肌，是很值得欣賞的運動體態。」讓一旁的振永聽到害羞不已。

振永片中飾演跆拳道教練，他坦言看到預告後，覺得有點可惜，原本還想練得更壯，「但考慮到那年代，電影裡的版本已經是很不錯的狀態了，呈現自然的感覺，而不是刻意練好的肌肉。」他也為了本片苦練客語、中文，他認為理解意思和發音特別困難，所以每天都和演員和導演練習，過程中也鬧出不少趣事。

廣告 廣告

振永片中飾演跆拳道教練。（圖／小娛樂）

當時劇組很常問候彼此「你吃飯了嗎」，但聽起來有點像韓文的髒話，讓振永覺得有趣又好笑。宋柏緯也教他吃到美食可以說「超爽」，「我覺得他值得更奔放的形容詞，你這樣跟店家講對方會很開心。」導演鄭乃方則分享，當時在片場很想叫振永「歐巴」，但那是女性對男性的稱呼，「所以他不准我講，他說聽到會全身發麻，那是種懲罰，所以我說他一NG就要喊他歐巴，但都沒有，代表他表現得很好。」

宋柏緯片中大展音樂才華。（圖／小娛樂）

劇組拍攝時相處融洽，好感情也延續到戲外，振永九月才來台開粉絲見面會，當時宋柏緯、李沐有現身相挺，李沐逗趣形容振永在當歌手時有一種「華麗的氣氛」，就像是很豪華的Buffet，在片中的跆拳道教練時則像是「饅頭」。

18日恰巧是振永的生日，他去年也是在《那張照片裡的我們》劇組度過生日，今年也是在台灣過，別具意義，劇組今日特別送上蛋糕，他開心許願希望電影能夠大賣。電影也將於12月24日在台上映。

李沐為本片苦練客語。（圖／小娛樂）

劇組為生日的振永慶生。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導