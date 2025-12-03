振永上演跆拳道一打五 300臨演演重現70年代「中壢事件」

振永片中有闖入警局上演「跆拳道一打五」的場面，他乾淨俐落的身手驚豔全場。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

韓國人氣男星振永（Jung Yong-hwa）跨海來台，與李沐、宋柏緯在新片《那張照片裡的我們》中纏上跨國三角戀。不只情感線火花十足，片中更重現1977年「中壢事件」的動盪場景，從建築、街景到群眾情緒，全靠劇組一磚一瓦打造。

照相館的取景地也是一棟1977年完工的舊樓，很有復古風情。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

製作團隊為重現70年代樣貌，前期籌備耗時4年，從北到南踏查上百景點。故事中的相館最後竟在「事件發生地」中壢找到命定場景，巧合的是該建物也完工於1977年，原本是早餐店，經美術團隊大改造後搖身成為李沐家的相館。競選總部場景則依據歷史資料重新打造，從大字報、攤販到舞台細節全都精準復刻；造型團隊更替上百位臨演換上復古造型，而宋柏緯更為角色自彈自唱，讓70年代氛圍徹底活起來。

廣告 廣告

振永飾演的跆拳道教練「金浩熙」，靈感來自當年韓國教官受邀來台教授跆拳道的史實。原來越戰時韓國軍人的徒手格鬥表現讓台灣政府大為驚艷，因此引進跆拳道到軍隊，1977年後才逐漸走入民間；電影中的金浩熙正是從這段歷史萌芽而生。

1977年發生的「中壢事件」也是故事背景之一，拍了近一週才拍攝完畢。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

片中最大場面「中壢分局抗議」，則在南投即將拆除的竹山分局拍攝。為期近一週的拍攝動員當地全力配合，公車路線調整、居民加入臨演，300名群眾在鏡頭前狂丟石頭、吶喊、衝撞，重現那場翻騰街頭的憤怒。導演表示：「石頭雨我們排練超久，還安排了四台攝影機，其中一台架在天花板當360全景機。」他更透露，現場石頭有真有假，工作人員甚至加入「丟石頭大隊」助攻，「連獎盃、獎牌那些位置都是有設計過，大家細看會發現石頭都砸得很精準！」

面對這場壯闊混亂，振永直呼「真的被嚇到」。他不僅要跟著民眾丟石頭，還要闖入警局上演「跆拳道一打五」。為此他提前與動作指導逐招排練，拍攝時乾淨俐落的身手讓現場都驚呼連連。他感動表示：「每個演員、每位臨演都很認真投入，即便知道鏡頭可能拍不到自己，也沒有人馬虎，讓我非常敬佩。」該片將於12月24日上映。

更多鏡週刊報導

三帥裂痕情變調／獨家！被爆不理張軒睿打招呼 章廣辰親上火線還原現場

i-dle登臺北大巨蛋開唱！2026年3月亞洲巡迴演唱會 海外第一站在台灣

天后工作「心絞痛」！鄭秀文宏福苑火災自責慚愧「幫不到忙」