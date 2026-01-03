振永來台拍戲 悔高中沒好好學中文

振永受邀來台拍攝《那張照片裡的我們》，接受本報專訪分享幕後故事。（陳俊吉攝）

韓星振永來台拍攝的電影《那張照片裡的我們》全台熱映中，憶起高中時期雖就讀中文系，但很後悔當時沒能好好學習，這次為了片中中文的台詞，他特別接受了密集訓練，在台拍攝3個月期間，幾乎沒有不適應的地方，「天氣很好，食物也很好吃，最困難真的就是語言了。」不過作為超愛上網看評論的「搜尋王」，振永也相當關注台灣觀眾的反應，笑說自己還會特別去找中文的留言翻譯成韓文看。

振永為了完美詮釋片中跆拳道教練的體態，特別增重，「為了讓身體看起來更壯，我一天會吃4餐，然後一周運動5、6次。」剛好台灣美食種類豐富，自己可以不忌口地達成目標，振永當初看到劇本時，就已經哭了5次，他表示，實際看到電影成品後哭得比讀劇本時更凶，「我個人其實不喜歡Sad Ending（悲劇結局），但這部作品因為那種無法實現的愛、那種遺憾感，反而讓整個故事變得更完美且深刻。」

不搶朋友喜歡的人

被問到與角色最相似之處，振永表示，和角色一樣，只要心中有想要的目標或想挑戰的事，就會全力以赴，不讓自己後悔，包括在感情上也是如此。他直言，若與朋友同時喜歡上同一個人，「最重要的是誰先喜歡，如果朋友先喜歡，我覺得去搶不太好。」但也坦率補充，若事前並不知情，「我就會大膽去追。」至於是否有做過什麼浪漫的事，他則謙虛表示，自己對每段感情都很用心，但是否浪漫，應該交由對方來評價。

自曝是嚴重路痴

面對外界稱讚他外型出眾，又能唱、能跳、能演，幾乎零缺點，振永害羞回應：「那些話是因為他們是粉絲才會這樣說啦。」不過他也分享自己最引以為傲的地方，是能同時兼顧歌手與演員身分。至於缺點，他毫不避諱自嘲是嚴重的路痴，「看著地圖還能走，但不看地圖的話，就算很近的地方也很難找到。」所幸在台灣拍攝期間幾乎都與工作人員同行，讓他笑說「所以沒有遇到危險」。