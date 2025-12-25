振永告白「神斷句」曖昧感十足 宋柏緯親授超實用「1字」

鄭乃方導演率宋柏緯、李沐、韓星振永現身包場放映，3人用美食搭起友誼橋樑。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

純愛電影《那張照片裡的我們》，日前舉辦 Hami Video 與 MOD 客戶專屬特映會。主演群振永、李沐、宋柏緯驚喜現身，不僅現場清唱主題曲當作聖誕禮物，更爆料許多幕後趣事，3人雖然語言不通，但共同點是「美食」，瞬間拉近距離。

振永覺得學中文非常困難，然而片中有大量中文對白，他的獨特斷句，也在片中成為一個哏。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

回憶選角過程，導演鄭乃方大讚振永私下充滿紳士魅力。而飾演「阿正」的宋柏緯坦言，當初很怕韓國男神氣場太強、很高冷，沒想到大家第一天聚餐吃客家菜，靠著幾杯「威士忌」助興，瞬間拉近距離。李沐也笑著附和，雖然語言不通，但三人都是用「食物」溝通，更直呼：「振永歐巴吃起飯來真的超熱情！」

廣告 廣告

李沐片中是攝影師，她為此躲在暗房鑽研照片沖洗技術。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永在片中挑戰大量中文台詞，現場更重現經典告白：「我喜歡妳…拍的照片。」這種因為語言隔閡產生的「神斷句」曖昧感十足，讓影迷聽得心癢癢。導演透露，這是為了符合金教練「字句拆解」的語感刻意安排，沒想到竟製造出最美妙的誤會。至於學了哪些實用中文？宋柏緯壞笑坦承教了振永一個「爽」字，笑稱這字單音節卻能表達各種情緒，非常實用。

宋柏緯教振永實用中文「爽」，雖然是單音節卻能表達各種情緒，真的很實用。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

為了精準詮釋攝影師角色，李沐在暗房閉關一個多月鑽研沖洗技術。她坦言，除了苦練客語讓她壓力大到做夢都在講，待在暗房反而是最放鬆的時光。《那張照片裡的我們》現正上映中。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

阿嬤級迷妹跨海追星！ 70 歲日粉為見振永一面飛來台

宋柏緯愛吉他如「小老婆」 女友若摔爛此物下場曝

振永上演跆拳道一打五 300臨演演重現70年代「中壢事件」