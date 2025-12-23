振永大胸肌太結實！郭德君「躺男神懷裡」臉紅認證 曝要給朱智勳驗收

振永（左起）、李沐與宋柏緯出席電影《那張照片裡的我們》首映。劉耀勻攝

電影《那張照片裡的我們》23日舉辦首映會，雙導演湯昇榮、鄭乃方率領振永、李沐、宋柏緯、郭子乾及郭德君父子檔連袂出席。郭子乾的愛子郭德君此次獻出大銀幕處女作，在片中挑戰與韓星振永對打的高難度戲碼。郭德君回憶當時非常緊張，且因一大早拍攝血糖過低導致暈眩，振永見狀立刻上前關心，展現暖男風範。

有趣的是，郭德君因跟振永扭打，被振永從後方圈住，整個人靠在振永懷裡，他害羞大讚振永胸膛溫暖，胸肌又大又結實，直呼：「他每個角度都是偶像！」

郭子乾競選海報驚喜客串！愛子首主演電影 父子同闖劇組獲支持

郭德君處女作就跟韓國知名藝人合作，坦言自己非常緊張，不僅宋柏緯被振永魅力電到，郭德君也大讚振永一舉一動都帶著偶像氣場，讚嘆振永不管是坐是站，每個角度都完美好看。

被問到郭德君出演電影處女作，對兒子有什麼交代？郭子乾開玩笑說：「安全！不能打到男主角，很貴賠不起！」但後來正色表示，當然安全第一重要，也很感謝導演湯昇榮給兒子機會，既然兒子對演戲有興趣又是科班出身，當然會全力支持。

郭子乾兒子郭德君，在《那張照片裡的我們》當中飾演黑衣人阿標。劉耀勻攝

導演湯昇榮爆料，這幾天電影映後，發現有振永的日、韓粉絲特地來台看電影，甚至還有70多歲的日本粉絲。而振永在台拍攝期間，有演藝圈後輩來台灣探班，居然也就毛遂自薦在抗議人群中軋了一角，成了電影彩蛋，粉絲若有興趣，可以在電影中找找是哪位後輩？

振永跨海推廣新片！全余贇看預告，朱智勳評價成關注重點

此外，當振永回到後，還把電影預告給一起拍攝韓劇《善良的女人夫世彌》導演與全劇演員看，包括女主角全余贇，大家都非常有興趣，導演甚至光看預告就哭了。振永表示，接下來他會給敬愛的前輩朱智勳看，也很在乎對方的評價。

而片中劇情描述振永帶著跆拳道隊員去合歡山集訓，約李沐山上見，當時要拍這段劇情時，湯昇榮在山上高山症發作，必須靠氧氣抒解。振永表示自己頭也超痛的，但幸好他的部份只需要拍攝一天就下山。而李沐跟宋柏緯仗著年輕更沒有感覺，兩人還在經過清境農場時跟假羊拍照，歡樂到不行。李沐笑說：「那時候很冷，一邊拍一邊很恨導演，因為他們座位下都有暖爐！」

電影《那張照片裡的我們》導演鄭乃方（左起）、演員方宥心、宋柏緯、李沐、振永、郭德君、導演湯昇榮出席首映活動。劉耀勻攝

票房破億就手作客家菜包！李沐、宋柏緯搶先包場

隨著首映登場，李沐與宋柏緯皆大方包場邀請親友支持。導演鄭乃方表示，電影日前在中壢、新竹上映時，碰到一些觀眾當年就身在中壢事件的現場，有觀眾說先生就是幫忙救火的人，自己則是擋住軍車。不少觀眾回憶當時情況都紛紛落淚。

談及票房公約，主創團隊豪氣承諾，若票房突破1億大關，振永、李沐、宋柏緯、郭德君等演員將親手製作片中的代表性美食「客家菜包」回饋粉絲。電影除在台上映，也確定進軍韓國市場。身為東道主的振永坦言心情緊張，並放話屆時要帶劇組去韓國吃道地的泡菜五花肉，盡地主之誼。



