振永宣傳新片秀中文 和李沐用食物溝通
台韓愛情電影《那張照片裡的我們》熱映中，日前舉辦特映會，雙導演湯昇榮、鄭乃方與主演振永、李沐、宋柏緯現身分享幕後花絮，韓星振永此次飾演來台教跆拳道的金教練，有不少中文台詞，映後不忘當場重現，標準發音獲滿場掌聲，他與宋柏緯更清唱片尾曲〈此刻永遠 Timeless〉與插曲〈瞬間的遠方〉送給觀眾當作耶誕禮物。
導演鄭乃方透露為選角特地赴韓與振永見面，盛讚他內斂紳士，與片中角色金教練十分契合，宋柏緯試鏡時自彈自唱展現誠意，李沐則以清澈氣質與靈動雙眼脫穎而出。宋柏緯也笑說，原以為振永高冷，沒想到第一天見面大家吃客家菜，就透過威士忌迅速拉近距離，李沐也直呼振永相當熱情，「我們都用食物溝通」。
宋柏緯與李沐苦練客語2個月，甚至作夢都在說客語，很開心獲觀眾認證發音標準，李沐也不忘分享在暗房學攝影、沖洗照片的過程，導演湯昇榮爆料她在片場常東拍西拍，手中握有很多花絮照，拱她「快點交出來」，還笑喊要替李沐出攝影集。【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。】
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 發起對話
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 發起對話
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
爆復合謝欣穎！王柏傑現身戶政事務所喊「最幸福的事」 女方身份引瘋猜
演員王柏傑日前與謝欣穎分手，24日在社群平台限時動態曬出一張「結婚登記」的背影照，只見畫面中一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨，他並簡短寫下「今天最幸福的事」，瞬間引發網友熱議，瘋猜對方身份。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 發起對話
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》
中國歌手金莎即將升格人妻！44歲的她，昨（24日）在微博公開在冰島被小19歲的演員男友孫丞瀟求婚的影片，超浪漫的畫面感動全網，還有網友說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」很開心這對姐弟戀CP修成正果。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
聊著聊著就對上眼！林心如分享與霍建華相戀契機 坦言從沒想過會在一起
節目中，主持人李維嘉詢問林心如，是否與霍建華一樣，歷經感情培養與磨合的過程。對此，她直言回應，一開始真的沒有想過會與對方成為戀人，更沒預料最終會步入婚姻。她表示，兩人認識時間長達10年，長期以朋友身分相處，「異性之間能夠當這麼久的朋友，一定是因為彼此有欣賞...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發起對話
遭F4除名還在氣？阿信感謝朱孝天沒用 冷酸「場面話」還嫌舞台照
五月天阿信昨（22日）攜手「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海結束4場的演唱會，儘管阿信不慎踩空、摔下2公尺的高台，但他檢查完無礙後，今一早還在社群發文，除了感謝F3，並不忘提及朱孝天。沒想到卻遭朱孝天冷回覆。鏡報 ・ 2 天前 ・ 發起對話
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話