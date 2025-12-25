振永宣傳新片秀中文 和李沐用食物溝通

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》熱映中，日前舉辦特映會，雙導演湯昇榮、鄭乃方與主演振永、李沐、宋柏緯現身分享幕後花絮，韓星振永此次飾演來台教跆拳道的金教練，有不少中文台詞，映後不忘當場重現，標準發音獲滿場掌聲，他與宋柏緯更清唱片尾曲〈此刻永遠 Timeless〉與插曲〈瞬間的遠方〉送給觀眾當作耶誕禮物。

導演鄭乃方透露為選角特地赴韓與振永見面，盛讚他內斂紳士，與片中角色金教練十分契合，宋柏緯試鏡時自彈自唱展現誠意，李沐則以清澈氣質與靈動雙眼脫穎而出。宋柏緯也笑說，原以為振永高冷，沒想到第一天見面大家吃客家菜，就透過威士忌迅速拉近距離，李沐也直呼振永相當熱情，「我們都用食物溝通」。

宋柏緯與李沐苦練客語2個月，甚至作夢都在說客語，很開心獲觀眾認證發音標準，李沐也不忘分享在暗房學攝影、沖洗照片的過程，導演湯昇榮爆料她在片場常東拍西拍，手中握有很多花絮照，拱她「快點交出來」，還笑喊要替李沐出攝影集。【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。】