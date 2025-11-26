振永慘遭瘋狂女粉跟蹤進廁所 為秀結實背肌一週狂操6天
韓國奇幻愛情喜劇《回到20歲》由「國民媽媽」金海淑、實力派演員鄭知蘇及振永一同主演，講述70歲老奶奶一夕之間年輕50歲，成為20歲的花漾少女，她把握機會完成年輕時沒能一圓歌手夢的遺憾。其中振永在劇中大秀結實好身材，他透露，為了展現狀態，不僅每週去健身房6次，更嚴格控制飲食，為角色下足苦心。
振永在片中飾演的「丹尼爾」曾是人氣組合的隊長，擅長作曲、製作等，後來因為另有隱情退居幕後，他除了展現精湛的演技，更大秀肌肉受到好評。提及那場戲，振永表示，有看到觀眾的留言，大家的認可讓他感到相當自豪，更謙虛地說：「拍攝燈光很好，所以拍出來的畫面也好」，
而他為了展現最佳狀態，在飲食和運動都下了不少苦功，「我攝取大量蛋白質，每週去健身房六次」，一開始是自主鍛鍊，但成果不如預期，於是決定請私人教練。」他笑說，後來還因為不斷買課程訓練，在教練心中變成VIP。他表示，演戲不僅僅只有演技重要，對於整個人物的塑造來貼近角色也是不可或缺，「演戲是一門需要認真對待的藝術」。
而女星鄭知蘇則飾演一名挑戰成為女團出道的練習生「吳杜莉」，為了要像偶像一樣擁有夢幻的身材，她吃了不少苦頭，「我很難控制體重，即使拍戲時不吃東西，還是很容易長胖。」不僅飲食控制，劇情裡更有練舞的體力戲，讓她相當吃不消，「因為要穿舞台服裝，我本來就吃得不多，拍這部戲的時候更是要吃得更少」。
對於如此高強度的挑戰，鄭知蘇笑說：「我真的沒辦法當偶像了」。不僅如此，劇中還有跳舞的戲份需要考驗律動感及體力，她分享，小學的時候曾是花式滑冰選手，當時的訓練也有助於她在演戲時所需的體能，「花式滑冰需要面部表情和肢體語言來進行表演」。
《回到20歲》改編自10年前的同名經典電影，電視劇版本也著重描繪韓國偶像出道過程的辛酸，一窺偶像當練習生時的生活，以及出道後要面對的種種考驗。男星振永過去就曾以偶像男團B1A4出身，他在劇中所飾演的「丹尼爾」曾是人氣組合的隊長，擅長作曲、製作等，後來因為另有隱情，而退居幕後成為娛樂公司的理事及天才製作人。
片中，振永在成為製作人之前曾是人氣偶像，卻因被瘋狂粉絲騷擾，不僅擅闖宿舍，還偷竊手機、非法複製、違反通訊法規，甚至查到他預訂的航班，還一路尾隨他至國外飯店，就在大家譴責這位惡意的跟蹤狂，報警舉報後，卻出現大反轉，振永居然承認與跟蹤狂交往，甚至為此退出螢光幕，不過在這背後其實有著不為人知的內幕。
7年後，原以為生活一切安然無恙的振永，再度遇見跟蹤狂，當被對方跟進廁所時，振永回想起過往的恐怖遭遇，而這名宛如「恐怖情人」的跟蹤狂，竟瘋狂到把另一半的寵物狗從10樓陽台摔下去，如此恐怖的劇情讓網友相當入戲，好奇振永與跟蹤狂再度相遇後，還究竟會遭遇什麼恐怖事。《回到20歲》週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。
