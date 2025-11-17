振永戲水「肌」情秀 宋柏緯看傻

振永（右起）、李沐、宋柏緯17日出席《那張照片裡的我們》金馬影展首映。（陳俊吉攝）

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》17日在金馬影展舉行首映，監製湯昇榮、導演鄭乃方率振永、李沐、宋柏緯出席。今巧逢韓星振永34歲生日，他開心提前收到壽桃祝福，表示很剛好連續2年都在台灣過生日，也當場許願：「電影快上映了，希望可以大賣。」同樣在11月生日的宋柏緯也笑喊：「希望賣破億。」

片中一場「河邊戲水」戲碼，振永脫下跆拳道外衣秀出結實胸肌，湯昇榮透露，正因為邀請到振永，才特地多安排這場戲，振永表示，拍脫衣戲總會害羞，「還希望能再更壯。」他強調，並非刻意展現完美體態，而是希望符合故事年代的自然感。宋柏緯則打趣稱：「我應該看他的傷口，結果只看到胸肌，所以一直NG。」

電影12月24日在台上映。振永提到，從收到劇本起就深受感動，第一次閱讀便邊看邊哭，前後共哭了5次，其中與李沐演出的離別戲讓他情緒大爆發，他也被李沐與宋柏緯的腕力對決戲深深感動。回憶在台拍攝的時光，他稱讚劇組便當「有餃子、韓式便當，還有我最愛的滷肉飯」。

首次與劇組見面時，大家準備蛋糕迎接振永，拍攝結束後還帶他吃火鍋，讓他形容在台拍攝的整段經歷都是幸福的回憶。他9月在台舉行粉絲見面會時，李沐、宋柏緯也特別到場支持，讓他非常感動。李沐笑說，看見振永「偶像版」與「演員版」的差別很大，打趣形容道：「舞台上他很豪華像buffet（自助餐），但拍戲時就是饅頭。」