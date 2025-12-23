振永打郭子乾兒 被誇胸肌結實

振永（左起）、李沐與宋柏緯23日出席《那張照片裡的我們》首映會。（趙雙傑攝）

導演鄭乃方（左起）、演員方宥心、宋柏緯、李沐、韓星振永、郭德君、監製兼導演湯昇榮23日出席《那張照片裡的我們》電影首映會。（趙雙傑攝）

電影《那張照片裡的我們》23日舉辦首映，雙導演湯昇榮、鄭乃方率李沐、宋柏緯、郭子乾、郭德君等演員合體亮相，韓星振永也再度來台助陣。宋柏緯坦言既害羞又興奮，能與韓國團隊合作學到很多；李沐則已包場支持。主創團隊也立下票房公約，若票房破億，演員群將親手製作片中代表性美食「客家菜包」回饋粉絲。

郭子乾愛子郭德君首次在大銀幕亮相，父親僅叮囑「安全就好」，並力挺兒子演出，郭德君與振永有多場打戲，他表示事前反覆排練，對戲時相當緊張，拍攝期間曾因血糖過低一度暈眩，所幸即時喊停休息，振永也透露當下發現狀況立刻上前關心，談到被振永鎖喉的動作戲，郭德君笑稱對方胸肌結實、氣場十足，「不管任何角度都是偶像」。

《那張照片裡的我們》24日在台上映，湯昇榮透露已與韓國發行商洽談，預計明年於韓國上映，屆時將由振永擔任東道主，他說想招待劇組品嘗泡菜五花肉，他也分享，韓劇《善良的女人夫世彌》女主角全余贇看完預告便感動落淚，未來也希望邀請朱智勳觀賞。