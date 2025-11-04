振永抖動大胸肌吸引李沐 事後喊害羞

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》由湯昇榮、鄭乃方聯手執導，邀請韓星振永與李沐、宋柏緯飆戲。4日適逢宋柏緯生日，最新「留住青春版」前導預告曝光，振永在河邊脫衣露胸肌超吸睛，搭配韓國樂團HYUKOH與台灣樂團落日飛車合作歌曲〈Young Man〉，恰如其分地襯托出1977年動盪年代中青春的奔放與迷惘。

振永在電影裡飾演跆拳道教練「金浩熙」，原為韓國總統的御用保鑣，憑藉優異的比賽成績受邀來台授課，曝光的前導預告中，他展現苦練多時的中文實力，親口問李沐：「拍照最重要的東西是什麼？」另片中河邊戲水一幕，振永更脫下跆拳道外衣展現精實好身材，抖動大胸肌的畫面超養眼，吸引李沐目光！振永看完前導預告後也忍不住笑場，直呼：「好害羞。」

宋柏緯飾演熱愛音樂的青年「弘國」，他靠音樂來進入角色，「我每天早上梳化都會聽1977年Billboard排行榜歌單」，他也以戴眼鏡、長髮造型亮相，時代氛圍感拉滿。