振永拍片被石頭雨嚇到 1打5大展身手

電影《那張照片裡的我們》集結韓星振永和李沐、宋柏緯共譜台韓青春三角戀，為重現片中70年代氛圍，劇組走遍各地尋找合適外景地，其中發生抗議事件的中壢分局，最終落腳即將拆除的南投竹山分局。該場戲出動300名臨演，飾演跆拳道教練的振永「1打5」展現矯健身手，而他看到現場的壯觀「石頭雨」，也忍不住讚嘆：「當時我真的嚇到了！」

談到這場戲，監製湯昇榮分享：「石頭雨和動作戲我們都做了充足了排練，包含連攝影機的位置，都必須進行很精準的安排，總共有4台機器。」他曝石頭有真有假，不僅臨演賣命朝著警局狂丟，工作人員也加入丟石頭的行列，把整面牆的玻璃都被敲壞，才呈現出電影中所看到的震撼感。

電影12月24日耶誕跨年檔上映，振永在該場戲跟著抗議人潮丟石頭，更試圖進入警局，面對阻礙掙脫後逃亡。回憶拍攝情況，他被現場的人數與場面給嚇到，「一起演出的演員和臨演們都非常認真，即使有些人可能不會入鏡，但他們一點也不馬虎，很認真投入於表演中，這讓我深受感動。」