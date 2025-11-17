振永新作大秀胸肌！看到畫面自嘆「還能更好」 李沐聽一句客語瞬間落淚

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴吧／台北報導

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》將於12月24日在台上映，而今（17）日特別於金馬影展舉辦首映活動，演員李沐、振永、宋柏緯、監製湯昇榮及導演鄭乃方也一同現身。雖然演員僅看過短短2分鐘的預告，但李沐坦言，當自己聽到一句用客語說的台詞：「我做不到。」讓她瞬間落淚，而說到這裡李沐又忍不住哽咽。

李沐、振永、宋柏緯主演的台韓愛情電影《那張照片裡的我們》今（17）日於金馬影展舉辦首映。（圖／黃鈺晴攝）

然而，片中振永脫下跆拳道服露出胸肌的片段，也引發討論。對此，導演湯昇榮笑說，因為振永的關係才多加了這場戲。振永則坦言，看到預告片後覺得很害羞，也認為當時身材的狀態有些可惜，似乎可以更好，不過他也說：「要考慮到那個年代的狀況，所以要呈現最自然的感覺，而不是刻意展現出精壯的狀態。」

廣告 廣告

韓星振永在《那張照片裡的我們》秀出精壯好身材。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

由於這是振永首次來台拍戲，被問到當時接這部片的原因，他透露，自己一看到劇本就覺得非常喜歡，甚至在讀本階段就哭了5次。他也分享自己印象最深刻的戲，是自己飾演的金教練與李沐飾演的賢英分開的那場，「其實本來沒有想說要爆發這麼多的情緒，但是其實真的是無法控制自己，整個情緒是湧上來的。」導演湯昇榮也提到，當時寄出邀約給不少韓國經紀公司，而振永給予的回應是最正面的，之後雙方面談，振永也表達了出演的意願，才有這次的合作。振永也為了這部片研讀了一些歷史方面的資料，在熟知的這些事件後，將事件的知識融入到自己的表演中。

振永坦言，因為初次進劇組時，收到了蛋糕當作禮物，所以讓他覺得整個在台拍攝的過程很幸福，李沐、宋柏緯也有帶振永去吃火鍋，讓振永至今對那次的火鍋念念不忘。而今年9月振永舉行見面會時，兩人也有到場支持，李沐表示，偶像版與演員版的振永很不同，「舞台上的他表演氣氛很豪華，就像buffet（自助餐），但拍戲時就是饅頭。」

由於明天就是振永的34歲生日，他也提前收到了生日禮物「壽桃」，連續2年都在台過生日的他也許下生日願望，希望電影可以大賣，而同樣也是11月生日的宋柏緯也期望票房可以破億，至於近期除該片還有新影集《如果我不曾見過太陽》上線的李沐則坦言，自己很喜歡這兩部作品的故事，因此希望觀眾也能喜歡，最後她說：「心裡也希望每一個角色都能幸福。」





更多FTNN新聞網報導

《想見你》團隊點名曾敬驊出演！自爆曾撂狠話 「不演就賣給韓國」

振永新片大秀中文！展現精實好身材 畫面超養眼

于朦朧疑入列金馬追思名單？ 金馬影展執委會澄清：消息非官方發布

