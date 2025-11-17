振永新片當「跆拳道教練」有巧思 宋柏緯讚身材好：傷口不見驚見大胸肌

由李沐、宋柏緯、韓星振永主演的台韓合製電影《那張照片裡的我們》，於（17日）舉辦金馬影展首映。演員李沐、振永、宋柏緯與監製湯昇榮、導演鄭乃方接受訪問時，除了分享取材過程，宋柏緯更笑曝振永的身材太好「傷口都看不見只看到兩顆大胸肌」笑翻現場。明天是振永的生日，李沐、宋柏緯的生日月份也都座落在這一時段，三人也許下生日願望。

▲ 振永於（11/18日）過生日。（圖／金馬執行委員會）

聽說演員們看到片段都哭了！李沐坦言，光看到兩分鐘廣告又哭了，覺得那個時代有太多事情做不到。振永則說，光是看到劇本就哭了五次，「認為本子是完成度很高的作品，黃金組合的卡司，一定要參與演出這齣電影。」

《那張照片裡的我們》背景來自於1977年的中壢事件，振永說有找非常多歷史資料研讀，將所得的知識融入到表演之中。這幾年韓國也拍了許多以社會運動題材為背景的電影，也認為：「台韓兩國之間的社會運動並沒有差異性，都有想追求的目標。」

▲ 《那張照片裡的我們》背景來自於1977年的中壢事件。（圖／金馬執行委員會）

監製湯昇榮表示，回去翻史料發現1977年發生了很多事情。近年來韓國將過去政治運動拍成電影獲得好評，在研究過程中意外發現1977年有很多韓國人來台灣念書，「有1500個留學生，就有1500人是韓國人！」

▲ 宋柏緯、導演鄭乃方、監製湯昇榮、李沐、振永。（圖／金馬執行委員會）

1977年賣座武俠電影《千刀萬里追》是台灣第一步3D電影，男主角譚道是韓國人，且在台灣開設跆拳道道館，湯昇榮從中獲得角色靈感，振永在《那張照片裡的我們》片中也是跆拳道教練。會挑中振永演出的原因，湯昇榮坦言除了他給我的回應最正面，帥氣，《雲畫的月光》的演技也很特別，且他也有柔道背景，非常合適演出金浩熙一角。導演鄭乃方笑著說，認為振永有一種內斂特質，「第一次見到他就想把他扒光，笑翻現場。」

對此，振永則說看預告時覺得有一點可惜，應該可以再練壯碩一點，但是想起當時年代環境，自然的感覺還是最優。宋柏緯則笑言：「本來應該要看到傷口都看不到，卻只看得到振永兩個胸肌，是很值得欣賞的運動體態。」李沐則覺得很害羞，感受到拍攝現場有愉快的流動快感。

▲ 宋柏緯讚振永身材好：「看不見傷口，只驚見兩顆大胸肌」。（圖／金馬執行委員會）

來自韓國的振永透露，第一次來台灣時有吃到好吃的火鍋，因為這次行程太忙，希望下次有機會能實現願望再吃一次。9月份振永曾在台灣舉辦粉絲見面會，宋柏緯與李沐都有來參加。李沐笑著說，歌手身分的振永很華麗，他片中當教練的話就很像饅頭。

來台拍攝三個月時間，振永曾經說最喜歡台灣劇組的便當：「水餃、韓式便當都很喜歡；且他非常喜歡吃滷肉飯，劇組會特別準備。」第一次來台灣氣氛很好，劇組也會準備蛋糕感大家享用，記憶中在台灣過得非常幸福。

▲ 振永特別喜歡滷肉飯，劇組都會買給他吃覺得溫暖。（圖／金馬執行委員會）

明天(18日)是振永的生日，他表示去年在《那張照片裡的我們》劇組度過，今年也在台灣過生日，李沐透露剛剛還吃了壽桃。被問到生日願望，振永許願電影大賣。宋柏緯的生日在11月4日，他立下收視公約希望電影能破億。李沐則說，前年的生日在《如果我不曾見過太陽》劇組度過，去年生日在拍攝《那張照片裡的我們》，兩部都是自己喜歡的作品，很值得被看見，也希望這些角色被看見。她也坦言，連續演出兩個很難過的故事，內心覺得破碎，花了半年時間認真做諮商，「若是作品被看見了，對療癒內心也有幫助！」演員很容易想太多，透過諮商讓自己活在現在。

▲ 宋柏緯、李沐、振永在《那張照片裡的我們》有一段三角戀。（圖／金馬執行委員會）

